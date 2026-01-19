Verstappen over welke raceklasses hij wil uitproberen: 'Die wel, maar die absoluut niet!'
Max Verstappen is er niet vies van om verschillende raceklasses buiten de Formule 1 ooit te proberen. De coureur van Red Bull Racing legt uit welke kampioenschappen hij wel en welke kampioenschappen hij niet ziet zitten.
Het komt zelden voor dat een actieve F1-coureur buiten de koningsklasse andere wedstrijden doet, maar dat is nou juist wat Verstappen in 2025 gedaan heeft. Hij nam deel aan twee races van de Nürburgring Langstrecken-Serie, eerst met een teruggeschroefde GT4-Porsche om op die manier zijn GT3-licentie te behalen voor de Nordschleife, om vervolgens de 57. ADAC Barbarossapreis op zijn naam te schrijven. Dat deed hij met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing, die hij deelde met zijn protegé Chris Lulham.
Geen NASCAR of IndyCar, en al helemaal niet als navigator van papa Jos
In welke kampioenschappen zou Verstappen nog meer willen racen? In de ovals van NASCAR is hij in ieder geval niet in geïnteresseerd. "Nee, ook niet de road courses", begon de viervoudig wereldkampioen in een video van Red Bull. Het FIA World Endurance Championship dan? "Ja, maar dan wel het liefst in de Hypercar-klasse." De IndyCar valt af: "Nee, nee." Hij heeft wel eens eerder aangegeven dat hij de Amerikaanse single seater-klasse te gevaarlijk vindt.
De Supercars in Australië lijkt hem wel weer leuk: "Ik heb er vorige week nog mee gereden, dat was gaaf... Misschien dat ik Bathurst zou willen doen." Ook de GT World Challenge Europe klinkt hem goed in de oren. Daar heeft Verstappen natuurlijk al zijn eigen GT3-team. "Ja, al helemaal als ik dan ook de 24 uur van Spa zou willen doen."
Als hem het World Rally Championship wordt voorgesteld, zegt Verstappen: "Ik zou er niet in willen deelnemen, maar een keertje voor de lol dan. Ik vind het leuk om met rallyauto's te rijden." Red Bull kon vervolgens deze zin niet afmaken: "Zou je navigator willen zijn van...?" Ze doelden op zijn vader Jos, die regerend nationaal Belgisch rallykampioen is. "Nee, absoluut niet!", lacht Max.
