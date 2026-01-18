Pierre Gasly heeft teruggeblikt op zijn turbulente beginjaren in de Formule 1. De Fransman noemt het mislopen van een F1-stoeltje na zijn GP2-titel in 2016 een "klap in zijn gezicht", maar zegt dat het hem alleen maar meer vastberaden heeft gemaakt zijn doel te bereiken.

Na zijn kampioenschap in de opstapklasse, toen nog GP2 geheten, bij het Prema Powerteam, verwachtte Gasly eigenlijk direct te worden gepromoveerd naar de Formule 1. "Het was heel moeilijk te accepteren, omdat me was verteld: 'Als je het GP2-kampioenschap wint, krijg je een kans in de Formule 1'", zo vertelde Gasly aan F1.com. Maar de werkelijkheid was anders. Gasly bleef in 2017 reservecoureur binnen het Red Bull-programma.

Gasly kreeg klap in zijn gezicht

"Het voelde als een klap in mijn gezicht", zo erkent Gasly. "Ik dacht: 'Oké, wat moet ik dan nog meer doen?' Maar ik hield me vast aan de gedachte dat mijn kans nog zou komen." En die kans kwam uiteindelijk in de vorm van een telefoontje van Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Maak je klaar, dit weekend ga je racen", zo kreeg Gasly te horen. Hij maakte zijn debuut in de Grand Prix van Maleisië in 2017, ter vervanging van Daniil Kvyat - die eerder al terug was gezet door Red Bull ten faveure van Max Verstappen.

Gasly was "de gelukkigste persoon ter wereld"

"Toen ik die kans kreeg, was ik de gelukkigste persoon ter wereld", zo blikt Gasly terug op dat moment. "Op de grid wist ik: ik heb nu de auto, het team en de mensen het is aan mij en ik heb alles zelf in de hand." En dat deed de Fransman. Gasly kende een vliegende start in zijn eerste volledige seizoen in 2018 bij Toro Rosso. Met een vierde plaats in Bahrein zette hij direct een indrukwekkende prestatie neer. "Ik reed vier of vijf races in 2017 en begon daarna aan het seizoen 2018. In de tweede race: bam, P4 in Bahrein. Dat zorgde meteen voor enorme hype", aldus Gasly.

Gasly kende zowel hoogte- als dieptepunten in F1

Die hype leidde er uiteindelijk toe dat Gasly werd gepromoveerd naar het hoofteam van Red Bull Racing in 2018, na het vertrek van Daniel Ricciardo. Hiermee werd hij teamgenoot van Verstappen - en die bleek een maatje te groot. Het avontuur was dan ook van korte duur. Na slechts twaalf races in de eerste helft van 2019 werd Gasly weer teruggezet naar Toro Rosso, om plaats te maken voor Alexander Albon. Gasly pakte later wel zijn enige Grand Prix-zege tot nu toe, op Monza. Sinds 2023 rijdt hij voor Alpine en hij zal de kleuren van dit team ook aankomend seizoen weer verdedigen.

