Voormalig FIA-steward Danny Sullivan heeft kritiek geuit op de beslissingen van Michael Masi tijdens de controversiële seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi. Volgens de Amerikaan heeft de toenmalige F1-wedstrijdleider het wereldkampioenschap in feite aan Max Verstappen "geschonken" door de herstart te doen op de manier zoals het ging. Lewis Hamilton was daardoor weerloos.

Sullivan was één van de stewards bij twee wedstrijden van het seizoen 2021, de Dutch Grand Prix en Mexico-Stad. Hij beweert dat de beslissingen rondom de safety car en de herstart alleen en eigenmachtig werden genomen. Nicholas Latifi was gecrasht, en nadat de Williams veiliggesteld was, werd Bernd Mayländer meteen naar binnen geroepen. Dat terwijl niet iedereen de kans kreeg om een ronde terug te krijgen. "De stewards hadden destijds geen enkele inspraak in de procedures rondom de safety car en de herstart", begon Sullivan bij EPARTRADE. "Er was druk van buitenaf. Mensen schreeuwden dat de race niet achter de safety car mocht eindigen, omdat het er niet goed uit zou zien voor het publiek."

Geen goede beslissing van Masi

"Om eerlijk te zijn tegen Michael, hij zat aan het einde van een lang seizoen met 22 races. Deze jongens reizen non-stop, ze worden constant bekritiseerd door teams, door iedereen. Er is allerlei controverse - veel druk, laat op de avond, de laatste vijf minuten van het seizoen...", zei Sullivan, die begrijpt dat Verstappen-fans het wel de juiste beslissing vonden, maar "het was voor mij geen goede beslissing. Dat is mijn mening en iedereen kan daarover discussiëren."

Verstappen kreeg cadeau van Masi

De FIA zou later een 'menselijke fout' van Masi hebben erkend, maar de resultaten van het kampioenschap bleven zoals ze waren. Sullivan legde uit dat het feit dat Masi slechts vijf auto's die een ronde achterlagen, doorliet en de rest van het veld niet, en de daaropvolgende versnelde herstart, direct leidde tot de situatie waarin Verstappen op nieuwere, zachte banden Hamilton kon inhalen. "Er was geen enkele kans dat hij hem op dat moment niet zou passeren. Hij [Masi] heeft hem in feite het wereldkampioenschap cadeau gedaan met die beslissing", zo concludeerde Sullivan. Het is heel merkwaardig dat een FIA-steward, al dan niet een voormalige steward, hier duidelijke uitspraken over doet.