Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft afgelopen weekend Lewis Hamilton in de gaten gehouden en stelt dat de zevenvoudig kampioen ziedend zou moeten zijn, omdat hij teamgenoot George Russell langszij moest laten gaan tijdens de race. De Duitser wijst daarnaast de bijzonder outfits van de Brit, die volgens Schumacher een roep om aandacht zijn.

Het team van Mercedes is in 2023 nog lang niet waar het wil zijn en tijdens de kwalifcatie moest Hamilton genoegen nemen met een pijnlijke dertiende startplek. Net als Max Verstappen koos de Brit ervoor om te starten om de harde band tijdens de race in Miami en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een zesde plek toen de geblokte vlag werd gezwaaid. Mercedes hoopt nog altijd dat de updates voor een ommezwaai kunnen zorgen, maar tegelijkertijd heeft teambaas Toto Wolff al aangegeven dat er geen wonderen moeten worden verwacht.

Teamorder deed pijn

Schumacher staat er tegenwoordig om bekend dat hij erg vocaal is in zijn columns voor de Duitse tak van Sky Sports en na de race in Miami is Hamilton het doelwit: "Lewis Hamilton wordt momenteel extreem ziedend. Hij wil de aandacht, dat zie je altijd aan zijn outfits. In Miami eindigde hij achter zijn teamgenoot George Russell. Dat is een maximale straf voor Hamilton." De zevenvoudig kampioen moest tijdens de race plaatsmaken voor zijn teamgenoot en hoewel het niet van harte ging, gaf de Brit uiteindelijk gehoor aan de teamorder.

Updates Mercedes

Van de updates verwacht Schumacher echter wel veel: "Vooral Mercedes kan na de updates weer een kracht zijn om rekening mee te houden, maar ik denk dat de andere teams niet zoveel vertrouwen hebben. Mercedes komt naar Europa met een compleet nieuw concept. Ik verwacht een duidelijke verbetering, anders hebben ze echt een probleem." Met de updates zijn echter volgens Ralf niet alle problemen binnen Mercedes opgelost, al heeft hij daar wel vertrouwen in. "Het gaat niet alleen om het concept, ook de interne problemen en het stellen van de verkeerde doelen en normen moeten worden opgelost", aldus Schumacher.