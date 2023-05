Remy Ramjiawan

Maandag 8 mei 2023 13:02 - Laatste update: 13:08

Daar waar teamgenoten in het verleden weleens ruimte moesten maken voor Lewis Hamilton, was het de zevenvoudig kampioen die kort na de helft van de race George Russell in het belang van Mercedes niet mocht ophouden. Hamilton gaf gehoor aan de teamorder, maar vertelde over de boordradio wel dat hij niet rustig aan ging doen.

De 38-jarige Hamilton moest vertrekken vanaf P13 tijdens de Grand Prix van Miami. De Brit kende een uitermate slechte kwalificatie en bleef daardoor hangen in Q2. Net als Max Verstappen koos Hamilton ervoor om te starten op de witte band en dat heeft hem uiteindelijk geen windeieren gelegd, want met de zesde plek wist hij toch weer acht punten bij te schrijven. Het staat in schril contrast met de kampioenschapsgevechten van een aantal jaren terug, maar voorlopig is Mercedes niet bij machten om Red Bull Racing, Ferrari, maar ook Aston Martin het vuur aan de schenen te leggen.

Artikel gaat verder onder video

Discussie met Bono

De renstal worstelt nog altijd met de W14 en Hamilton benadrukt bij Formel1 dat het teambelang voorlopig voorop staat. Toch ging het plaatsmaken niet van harte. "George rijdt 1,1 seconde achter je. Je rijdt niet tegen hem, maar tegen [Esteban red.] Ocon. Dus laten we elkaar niet ophouden", zo vertelde Peter Bonnington in het oor van Hamilton tijdens de race. De Brit reageerde niet en een ronde later kwam de engineer weer over de boordradio: "George heeft 0,7 seconde achterstand. Als we hem door zouden kunnen laten, zouden dat goede punten zijn voor het team." Onder druk van het team moest Hamilton wel en hij reageerde: "Hij kan inhalen, maar ik ga het niet rustiger aan doen."

'Ben uiteindelijk een teamspeler'

De teamorder werd uiteindelijk uitgevoerd en Hamilton vertelde achteraf: "Natuurlijk heb ik hem laten passeren, want ik ben uiteindelijk een teamspeler en ik wil dat het team het maximale aantal punten haalt." In het constructeursklassement kruipt Mercedes langzaam aan richting de nummer twee positie waar Aston Martin momenteel staat. Het onderlinge verschil is momenteel zes punten in het voordeel voor het team uit Silverstone. Uiteindelijk kwam Hamilton achttien seconden later over de streep dan teamgenoot Russell: "George en ik hadden totaal verschillende races, hij kwam van P6."