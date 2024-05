Fred Vasseur is hoopvol gestemd voor de Grand Prix van Miami. De Ferrari-teambaas ziet zijn coureurs vanavond starten vanaf de tweede en derde positie, en ziet in de DRS een mogelijkheid om Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen.

Het raceweekend in Miami is vooralsnog een interessante gebleken. Max Verstappen wist weliswaar de sprintrace op zijn naan te schrijven en beslag te leggen op pole position voor de Grand Prix, maar het onvoorspelbare Miami International Autodrome biedt mogelijkheden voor een interessante race. Verschillende rijders - waaronder Verstappen zelf - hebben tot nu toe moeite gehad met het vinden van de juiste balans en grip in de auto. Ferrari ziet daarom mogelijkheden, aangezien Charles Leclerc en Carlos Sainz respectievelijk van de tweede en derde plaats starten.

Geoptimaliseerd in de kwalificatie

"We hebben denk ik alles geoptimaliseerd tijdens de kwalificatie", vertelt de Ferrari-teambaas tegenover de camera van Viaplay. "Het was over het algemeen een goede sessie. Starten vanaf de tweede en derde plaats is een goed resultaat, want het was best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Op de softs rijdt je op de limiet, waardoor je makkelijk fouten kunt maken. Tijdens de laatste stint waren de coureurs aan het pushen, en gingen ze wat meer over de limiet."

DRS krachtig wapen

De Fransman vervolgt: "Vergeleken met Max zaten we er misschien een tiende naast, maar over het algemeen hadden we het onder controle. We moeten [tijdens de race] proberen om vanaf het begin in de DRS te blijven rijden, want die is erg krachtig. Max was vanmorgen [tijdens de sprintrace] erg sterk in de eerste paar ronden. Daar moeten we wellicht een stap zien te zetten."

