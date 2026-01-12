Helmut Marko geniet met volle teugen van zijn pensioen nu hij bij Red Bull Racing vertrokken is. De Oostenrijker nam na de Grand Prix van Abu Dhabi afscheid van het team en zijn lange loopbaan in de koningsklasse. Inmiddels is het tijd voor zijn eerste winterpauze zonder alle drukte in de F1.

Marko was sinds 2005 een grote speler bij Red Bull, het jaar waarin het team zijn entree maakte in de koningsklasse. Hij was geen coureur, maar een adviseur en ook de man achter het Red Bull Junior Team. Aan het einde van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2025 kwam er op 82-jarige leeftijd een einde aan de loopbaan van Marko in de koningsklasse. Inmiddels geniet hij van zijn welverdiende pensioen en hoeft hij bijvoorbeeld niet meer ver te reizen. "Ik ben blij dat ik in februari niet naar Australië hoef te vliegen", lacht hij dan ook bij F1-Insider.

Marko stelt de tv in

Inmiddels is hij wel met pensioen, maar de motorsport volgen doet hij nog wel. De Oostenrijker laat hij weten dat hij zijn set-up aan het regelen is, zodat hij nog altijd kan zien wat hij graag wil zien: "Ik ben momenteel alles op de tv aan het instellen zodat ik nog steeds alle informatie heb die ik gewend ben. Zonder sectortijden en dat soort dingen is het moeilijk om een race te volgen." De komende tijd zal het team van Red Bull dus gaan bekijken hoe het is zonder Marko. Voorlopig heeft men nog geen directe vervanger gekozen voor zijn functie en worden zijn werkzaamheden vooral verdeeld over al bestaande functies.

