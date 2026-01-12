Dit jaar wordt, in ieder geval voorlopig, de laatste Dutch Grand Prix verreden in de Formule 1. In december 2024 hakten Circuit Zandvoort en de Dutch GP-organisatie de knoop door om er na 2026 mee te stoppen. Voormalig circuitdirecteur Jim Vermeulen noemt het triest en had graag gezien dat het op de F1-kalender zou blijven in roulatie met Circuit de Spa-Francorchamps in België.

De koningsklasse van de autosport heeft nu nog twee Grands Prix in de Benelux, maar binnenkort wordt het er slechts één en dan nog niet eens ieder jaar. Dutch GP-directeuren Robert van Overdijk en Jan Lammers besloten om met de race in Zandvoort te stoppen na 2026, omdat het één van de weinige, of zelfs de enige, wedstrijd is zonder overheidssteun, en de kosten om het te organiseren werden met het jaar duurder. Ze wilden daarom stoppen op het hoogtepunt. Spa-Francorchamps gaat een roulatiesysteem in.

Vermeulen betreurt maar snapt beslissing van Zandvoort

"Ik vind het heel jammer", begon Vermeulen tegenover de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Ik had denk ik zelf gekozen voor eens in de twee of drie jaar. Want de infrastructuur ligt er. En als je het eens in de twee of drie jaar organiseert, zit je geheid vol." Hij betreurt de beslissing om ermee te stoppen, maar tegelijkertijd snapt hij het op zakelijk niveau wel. "Ik zag laatst wat cijfers voorbij komen. Ze hebben toch nog heel wat verdiend. Maar ja, als er om wat voor reden dan ook een race de mist in gaat, door weet ik wat voor situatie in de wereld, dan kun je ook zomaar 50 miljoen verliezen. Zo’n buffer heb je als organisatie nu eenmaal niet zomaar opgebouwd. Dus ja, ik kan hun redenering wel volgen."

Zandvoort rouleren met Spa, Assen op reservelijst

Zandvoort kan twee maanden lang haar eigen circuit niet gebruiken voor de Dutch Grand Prix, omdat er van alles moet worden opgebouwd, waaronder tijdelijke tribunes. Dat is iets waar Assen geen last van zou hebben. "In Assen hebben ze natuurlijk het voordeel dat er al tribunes met meer dan 50.000 zitplaatsen staan", vervolgde Vermeulen. "Ik heb dan ook tegen Lee van Dam, die evenementen organiseert op het TT Circuit, gezegd: 'jullie moeten je als reserve bij de Formule 1 aanmelden en laten weten dat jullie in geval van nood binnen vier tot zes weken een Grand Prix kunnen organiseren. Je moet op dat lijstje met reservecircuits zien te komen.'"

Vermeulen had dus graag gezien dat Zandvoort één keer in de twee à drie jaar een Grand Prix zou organiseren in plaats van helemaal niet meer. "Het is triest. Ik had het dan ook geen slecht idee gevonden als Zandvoort en Spa waren gaan wisselen."

