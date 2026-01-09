Hoewel het nieuwe seizoen nog moet beginnen, komt er met het einde van de winterstop in zicht een heleboel nieuws naar buiten. Het meest gelezen nieuws van vandaag, samengevat in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat de FIA terugkomt op haar eerdere uitspraak over het gevonden motorfoefje en een spoedvergadering zal inlassen. James Hinchcliffe verwacht dat Max Verstappen in 2026 een bijrol zal spelen in het kampioenschap, en het team van Audi heeft de benen gestrekt van de 2026-wagen. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 9 januari.

Verstappen uitgesloten van deelname aan titelstrijd F1 2026: "Max gaat geen rol spelen"

Een nieuw tijdperk breekt aankomend seizoen aan in de Formule 1. James Hinchcliffe verwacht een spannende titelstrijd tussen meerdere coureurs, maar denkt dat Max Verstappen geen rol van betekenis gaat spelen.

Audi test nieuwe 2026-motor: eerste beelden uit Barcelona

Dat Audi de nieuwe wagen voor het seizoen 2026 aan het testen is in Barcelona, was al bekend. Nu zijn er ook beelden verschenen van de testronden van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in de nieuwe bolide.

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

Groot nieuws vanuit Italië. Het doorgaans goed ingevoerde Corriere dello Sport meldt dat er momenteel onderhandelingen worden gevoerd met de FIA omtrent de reglementen voor het aankomende Formule 1-seizoen. Maar liefst drie teams willen naar verluidt de nieuwe Mercedes-krachtbron illegaal laten verklaren.

'Honda loopt nog steeds achter de feiten aan door keuze om terug te trekken in 2021'

Hoewel de samenwerking tussen Honda en Aston Martin soepel verloopt, zijn er volgens The Race toch enkele problemen met de Japanse krachtbron. Zo zou deze flink achterlopen op de concurrentie, waarbij de beslissing van Honda in 2021 om de stekker uit het motorproject te trekken, destijds nog bij Red Bull, een belangrijke rol speelt.

'Red Bull kan foefje Mercedes niet kopiëren en stelt zich neutraal op in 'motorschandaal'

Het gedoe rondom het gevonden compressiefoefje van Mercedes lijkt nu in een stroomversnelling te komen, nu de FIA van plan is het te bespreken tijdens een speciale vergadering op 22 januari. Mercedes zou daarin lijnrecht tegenover Ferrari, Honda en Audi staan, maar Red Bull Ford wil zich er niet aan branden en zou zich volgens Formulapassion vooral neutraal opstellen.

