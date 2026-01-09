Groot nieuws vanuit Italië. Het doorgaans goed ingevoerde Corriere dello Sport meldt dat er momenteel onderhandelingen worden gevoerd met de FIA omtrent de reglementen voor het aankomende Formule 1-seizoen. Maar liefst drie teams willen naar verluidt de nieuwe Mercedes-krachtbron illegaal laten verklaren.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 heeft officieel haar intrede nog niet eens gemaakt, maar de eerste grote controverse ligt al op de loer. In de paddock beginnen de eerste fronten zich samen te voegen om in protest te gaan tegen de nieuwe Mercedes-krachtbron voor het seizoen van 2026. Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat er een conflict tussen de motorfabrikanten in de Formule 1 is ontstaan over de interpretatie van de nieuwe regelgeving. Mercedes – en ook Red Bull Racing werd in eerste instantie genoemd – zou een manier hebben gevonden om de bepalingen van punt 5.4.3 in de reglementen te omzeilen. Hierin staat geschreven dat de compressieverhouding van de cilinders op 16:1 moet liggen.

Motorfoefje Mercedes

Het team van Mercedes zou een manier hebben gevonden om deze verhouding tijdens het rijden te verhogen naar 18:1, wat ruim tien pk extra op zou leveren. De krachtbronnen van de nieuwe auto's worden door de FIA getest bij kamertemperatuur. Een verhoging tijdens het rijden zou volgens het motorsportorgaan in eerste instantie dus geen probleem zijn. Maar meerdere motorleveranciers kunnen zich hier naar verluidt niet in vinden. Ferrari zou de grootste aanjager zijn bij de FIA om in te grijpen, met steun van Honda en Audi. Ferrari levert motoren aan Haas en Cadillac, terwijl Honda het team van Aston Martin van motoren voorziet. Daarmee zijn er dus vijf teams die druk uitoefenen bij de FIA om naar de kwestie te kijken.

Concurrentie dient protest in

Het motorsportorgaan moet zodoende op de vooravond van een nieuw tijdperk in de sport een belangrijke kwestie met mogelijk grote gevolgen op zien te lossen. De FIA keurde de plannen van Mercedes in eerste instantie goed, maar door de pressie van bovenstaande fabrikanten zouden er gesprekken zijn gestart. Zo zou de FIA hebben voorgesteld om het handigheidje van Mercedes alleen voor 2026 goed te keuren. Later werd ook de mogelijkheid geopperd om halverwege het aanstaande Formule 1-seizoen de reglementen te wijzigen. Mercedes moet immers de tijd krijgen om de krachtbron aan te passen, aangezien de FIA de plannen zelf in eerste instantie goed heeft gekeurd.

FIA last bijeenkomst in

Het Italiaanse Corriere dello SportCorriere dello Sport komt nu met een nieuwe update in de zaak. Volgens de krant vindt er op 22 januari een bijeenkomst plaats tussen de motorfabrikanten en de FIA, met als doel om de kwestie op te lossen. Ferrari, Honda en Audi zijn duidelijk: zij willen dat deze motor van Mercedes zo snel mogelijk verboden wordt. Red Bull Racing is bewust neutraal gebleven in de kwestie. De renstal van Laurent Mekies wil naar verluidt geen politieke oorlog beginnen, zoals dat eerder onder het bewind van Christian Horner wel gebeurde.

