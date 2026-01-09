Hoewel de samenwerking tussen Honda en Aston Martin soepel verloopt, zijn er volgens The Race toch enkele problemen met de Japanse krachtbron. Zo zou deze flink achterlopen op de concurrentie, waarbij de beslissing van Honda in 2021 om de stekker uit het motorproject te trekken, destijds nog bij Red Bull, een belangrijke rol speelt.

Mercedes zou beschikken over een foefje in de nieuwe power unit, waarbij het gaat om de compressieverhouding. Hierdoor zouden de Zilverpijlen ongeveer tien pk extra hebben gevonden, een techniek die niet in de Japanse krachtbron aanwezig is. Honda zou bij een succesvolle uitvoering van Mercedes dus al op achterstand liggen. Hoewel de FIA regels heeft ingebouwd om de zwakste motoren tijdens het seizoen te kunnen verbeteren, moet Honda eerst nog een grotere achterstand wegwerken.

'Afdelingen Honda uitgehold'

Eind 2021 trok Honda zich officieel terug uit de koningsklasse, met als reden zich te focussen op elektrificatie. Red Bull Racing besloot destijds een eigen motorafdeling op te richten, genaamd Red Bull Powertrains. Voor deze afdeling werden diverse knappe koppen aangetrokken, zowel van andere teams als zo’n 150 medewerkers van Honda. Toch keerde het merk in 2023 uiteindelijk terug, maar aansluiten bij Red Bull was toen geen optie meer, hoewel de naam Honda wel terugkeerde op het bodywork van de Oostenrijkse wagen.

Van 2022 tot en met 2025 assembleerde Honda weliswaar de motoren van Red Bull, maar dat gebeurde op basis van de specificaties die in 2021 waren vastgelegd. Door de eerdere terugtrekking werden ook diverse afdelingen uitgehold, aldus het medium. Ook de research- en development-afdeling werd uitgekleed, waardoor Honda voor de 2026-power unit eigenlijk helemaal vanaf nul moest beginnen.

