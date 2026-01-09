'Red Bull kan foefje Mercedes niet kopiëren en stelt zich neutraal op in 'motorschandaal'
Het gedoe rondom het gevonden compressiefoefje van Mercedes lijkt nu in een stroomversnelling te komen, nu de FIA van plan is het te bespreken tijdens een speciale vergadering op 22 januari. Mercedes zou daarin lijnrecht tegenover Ferrari, Honda en Audi staan, maar Red Bull Ford wil zich er niet aan branden en zou zich volgens Formulapassion vooral neutraal opstellen.
Voor komend jaar is reglementair vastgelegd dat de motoren een compressieverhouding van 16:1 moeten aanhouden, terwijl deze in voorgaande jaren juist op 18:1 lag. Mercedes heeft echter een manier gevonden om alsnog de gewenste 18:1 op de baan te behalen, waardoor extra vermogen wordt gegenereerd. Eerder gaf de FIA aan dat zolang de power units door de tests komen, er geen problemen zijn. Inmiddels is het orgaan van gedachten veranderd en wordt een vergadering belegd om duidelijkheid te scheppen.
'Red Bull kan foefje niet kopieren'
Red Bull beschikt over een variant van het foefje in hun eigen motoren, omdat een voormalig Mercedes-medewerker de overstap heeft gemaakt en het trucje meebracht. Toch blijkt het toepassen van het compressiefoefje lastiger dan gedacht. Volgens het medium is Red Bull er niet in geslaagd de technologie succesvol te kopiëren en heeft het team daarom besloten neutraal te blijven tijdens de vergadering. Ferrari, Honda en Audi zouden er alles aan doen om het foefje te verbannen.
