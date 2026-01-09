Dat Audi de nieuwe wagen voor het seizoen 2026 aan het testen is in Barcelona, was al bekend. Nu zijn er ook beelden verschenen van de testronden van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in de nieuwe bolide.

Audi debuteert komend jaar in de Formule 1, hoewel het de afgelopen jaren wel actief was onder de naam Kick Sauber. Anders dan Cadillac heeft Audi ervoor gekozen om een eigen power unit te ontwikkelen, terwijl de Amerikanen deze afnemen van Ferrari.

Shakedown Audi in Barcelona

Tijdens de shakedown in Barcelona test het Duitse team voornamelijk de nieuwe power unit, zo blijkt uit diverse berichten. De definitieve wagen zelf zal pas in februari te zien zijn, tijdens de testdagen in Bahrein. Eind januari staat uiteraard ook een testweek gepland, maar die vindt plaats achter gesloten deuren. De eerste rondjes van de 2026-wagen van Audi verliepen volgens Virutas de Goma zonder noemenswaardige problemen. De beelden zijn geschoten door @jobvdk0lk.

