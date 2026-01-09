Audi test nieuwe 2026-motor: eerste beelden uit Barcelona
Audi test nieuwe 2026-motor: eerste beelden uit Barcelona
Dat Audi de nieuwe wagen voor het seizoen 2026 aan het testen is in Barcelona, was al bekend. Nu zijn er ook beelden verschenen van de testronden van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in de nieuwe bolide.
Audi debuteert komend jaar in de Formule 1, hoewel het de afgelopen jaren wel actief was onder de naam Kick Sauber. Anders dan Cadillac heeft Audi ervoor gekozen om een eigen power unit te ontwikkelen, terwijl de Amerikanen deze afnemen van Ferrari.
Shakedown Audi in Barcelona
Tijdens de shakedown in Barcelona test het Duitse team voornamelijk de nieuwe power unit, zo blijkt uit diverse berichten. De definitieve wagen zelf zal pas in februari te zien zijn, tijdens de testdagen in Bahrein. Eind januari staat uiteraard ook een testweek gepland, maar die vindt plaats achter gesloten deuren. De eerste rondjes van de 2026-wagen van Audi verliepen volgens Virutas de Goma zonder noemenswaardige problemen. De beelden zijn geschoten door @jobvdk0lk.
Credit
Gerelateerd
Net binnen
'Nieuwe beelden shakedown Audi tonen 2026-wagen in volle glorie'
- 11 minuten geleden
'Alpine moet shakedown uitstellen vanwege vertraging Mercedes-motor'
- 1 uur geleden
'Honda loopt nog steeds achter de feiten aan door keuze om terug te trekken in 2021'
- 2 uur geleden
Verstappen geniet in Monaco nog even van welverdiende winterstop
- 2 uur geleden
Norris kijkt ernaar uit om wereldtitel te verdedigen: "Iedereen wil mijn kroon"
- 3 uur geleden
- 2
Ferrari onthult naam 2026-wapenfeit: SF-26 | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- 31 december
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari