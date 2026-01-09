Verstappen uitgesloten van deelname aan titelstrijd F1 2026: "Max gaat geen rol spelen"

Een nieuw tijdperk breekt aankomend seizoen aan in de Formule 1. James Hinchcliffe verwacht een spannende titelstrijd tussen meerdere coureurs, maar denkt dat Max Verstappen geen rol van betekenis gaat spelen.

Max Verstappen was de afgelopen jaren bij uitstek de dominante factor in de Formule 1. De Nederlander veroverde tussen 2021 en 2024 vier keer achtereenvolgend het wereldkampioenschap. De performance van Red Bull Racing begon halverwege 2023 echter terug te lopen, waardoor hij na een zeer indrukwekkende inhaalrace zijn vijfde titel op twee punten misliep in 2025. Volgend jaar breekt er een nieuw tijdperk aan in de Formule 1, waardoor het goed mogelijk is dat de huidige pikorde een aantal verschuivingen kent.

Nieuw tijdperk in de Formule 1

Er zijn nieuwe motorische- en technische reglementen in de sport geïntroduceerd, waardoor de wagens volledig op de schop gaan. De verhoudiging tussen elektrisch- en motorisch vermogen verschuift naar vijftig procent om vijftig procent, de DRS is verdwenen, actieve aerodynamica maakt haar intrede en de auto's worden smaller, korter en lichter. Het belooft een interessant seizoen te worden met als grote vraag: wie brengt de beste krachtbron naar het circuit. Red Bull Racing gaat voor het eerst met een motor van eigen makelij rijden, maar schept daarmee vooralsnog geen hoge verwachtingen bij veel analisten en experts.

Geen rol in titelstrijd voor Verstappen?

Zo ook bij James Hinchcliffe: "Als Mercedes met een goede motor komt, en daar heeft het alle schijn van, dan hebben zij een goede kans", zegt hij in de podcast Off Track with Hinch and Rossi. "Maar dan moeten ze wel McLaren zien te verslaan. Zij rijden met dezelfde motoren en lijken op dit moment hun zaken uitstekend voor elkaar te hebben. Ik denk dat het tussen Lando Norris, Oscar Piastri en George Russell zal gaan. Ik geloof niet dat Max Verstappen een rol van betekenis gaat spelen. Ik kan me niet voorstellen dat de motor van Red Bull op niveau gaat zijn."

