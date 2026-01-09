Het team van Audi zou vrijdag in alle anonimiteit een shakedown hebben uitgevoerd op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De 2026-wagen was volledig in het zwart uitgevoerd en om eventuele pottenkijkers buiten de deur te houden, werd ook overwogen om extra beveiliging in te zetten. Omdat het echter uitsluitend om tests met de motor ging, is dat volgens Virutas de Goma uiteindelijk niet gebeurd.

Audi is het eerste team dat de nieuwe power unit in actie brengt. Het Duitse merk debuteert komend jaar op de startgrid, al opereerde het de afgelopen jaren natuurlijk al onder de naam Kick Sauber. Waar Cadillac, als tweede debutant, heeft gekozen voor het afnemen van Ferrari-power units, ontwikkelt Audi de motoren zelf. Jonathan Wheatley richt zich binnen die constructie vooral op het reilen en zeilen van het team, terwijl voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich voornamelijk bezighoudt met de krachtbronnen.

Shakedown Audi

De shakedown van Audi zou hebben plaatsgevonden onder de noemer filmdag. Teams mogen dit soort dagen slechts beperkt per seizoen inzetten. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto waren ook aanwezig in Barcelona en beide coureurs mochten maximaal 100 kilometer afleggen. De wagen reed daarbij volledig in het zwart, met enkel het Audi-logo op de achterzijde. Tijdens de openingsronden zouden zich geen noemenswaardige problemen hebben voorgedaan. Wel wordt benadrukt dat de auto grotendeels nog een prototype is en weinig overeenkomsten zal hebben met de wagen die uiteindelijk tijdens de testdagen in Bahrein zal verschijnen.

