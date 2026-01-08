David Coulthard vraagt zich af of Lewis Hamilton over zijn piek heen is. Volgens de voormalig Formule 1-coureur laat de zevenvoudig wereldkampioen niet meer zien wat we van hem gewend zijn.

Lewis Hamilton is met zeven wereldkampioenschappen, samen met Michael Schumacher, de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de sport. Grote successen hebben we echter al enige tijd niet meer gezien van de 41-jarige coureur. De Brit heeft sinds 2022 geen racewinnende auto meer gehad, maar legde het bij Mercedes in 2022 en 2024 af tegen teammaat George Russell. Zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari werd ook een teleurstelling. Hij eindigde qua punten ver onder teammaat Charles Leclerc en vond meer dan eens zijn Waterloo al in het eerste deel van de kwalificatie.

Hamilton voorbij zijn piek?

Als David Coulthard bij The Red Flag Podcast de vraag krijgt te kiezen tussen Hamilton en Max Verstappen, kiest hij voor de Nederlander: "Je weet wanneer Max gelukkig is en wanneer hij niet goed in zijn vel zit, en daarom kies ik voor Verstappen", klinkt het. "Het is ontzettend moeilijk om die twee van elkaar te scheiden, zeker als je kijkt naar Hamilton op zijn hoogtepunt. Alleen weet ik niet zeker of hij dat hoogste niveau nog haalt."

Hamilton verslagen door teammaten

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Dat is misschien controversieel voor een loser zoals ik om te zeggen, maar het voelt gewoon zo. De groten verslaan of evenaren hun teamgenoten, en de afgelopen jaren heeft hij dat - als ik me niet vergis - niet gedaan tegen George, en het voelt ook niet alsof hij dat heeft gedaan tegen Charles.”

