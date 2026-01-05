Arvid Lindblad gaat dit jaar dan eindelijk zijn debuut maken in de Formule 1 bij Racing Bulls. De Engelsman legt bij Formula1.com uit dat hij klaar is voor de taak en geeft toe dat hij toch wel zenuwachtig was om plaats te nemen in de RB21 van Max Verstappen, wetende dat de Nederlander nog in de titelstrijd zat.

Lindblad begon in 2022 met racen in de eenzitters en heeft zich in rap tempo door de verschillende racingcategorieën omhoog gewerkt. Zo werd hij de jongste racewinnaar ooit in zowel F3 als F2. Ondanks al zijn prestaties is hij zich er echter van bewust dat de stap naar de koningsklasse een heel andere wereld zal zijn. “Ik ben vrij snel door de klassen gekomen,” geeft hij toe. “Ik ben gewend om elk jaar in het diepe gegooid te worden. Dat zal me zeker helpen om me aan te passen aan de Formule 1.” Toch weet hij ook dat de koningsklasse veel nieuwe uitdagingen voor hem in petto heeft. “Aan de andere kant heb ik nog geen Formule 1 gereden, dus ik weet niet wat er komen gaat. We moeten het afwachten en ik moet open-minded zijn en hard werken, want deze stap zal de grootste zijn die ik tot nu toe heb gemaakt.”

Artikel gaat verder onder video

Regelwijzigingen en druk om te presteren

De druk om te presteren zal komend jaar vooral het motto zijn. Zijn eerste ervaring kwam op Silverstone, waar hij het racen in de F1 moest combineren met zijn F2-verplichtingen. “Silverstone was heel speciaal voor mij,” zegt hij. “Het was uitdagend omdat ik tegelijkertijd in de F2 moest racen. Daarentegen was zijn optreden in Mexico, waar hij geen F2-verplichtingen had, een stuk gemoedelijker: “Met de situatie, dat [Max Verstappen nog steeds meestrijdt in] het kampioenschap, was er veel druk om geen fouten te maken, maar ik was heel, heel blij met hoe beide VT1-sessies verliepen en vooral in Mexico.”

Gerelateerd