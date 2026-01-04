De power units van de Formule 1 gaan compleet op de schop voor aankomend seizoen, waardoor er een groot vraagteken hangt boven de pikorde van 2026. Veel ogen zijn gericht op een 'foefje' van Mercedes en Red Bull-Ford, maar Ferrari heeft naar verluidt zelf veel tijd en energie gestoken in een ander trucje met de motor.

De F1-bolides van dit jaar zullen op het eerste gezicht veel meer afhankelijk zijn van de accu. Het elektrisch vermogen gaat omhoog van 120 naar 350 kilowatt en dus is de verhouding tussen elektrisch vermogen en het vermogen van de verbrandingsmotor ongeveer 50-50. Het maakt de verbrandingsmotor echter niet onbelangrijker. Mercedes en Red Bull zouden extra pk's uit hun krachtbronnen weten te persen door te spelen met de compressieverhouding, iets waar Audi, Ferrari en Honda mogelijk tegen zullen protesteren, omdat het mogelijk 'illegaal' is. Maar Ferrari heeft op het gebied van cilinders zelf ook iets bedacht.

Minimumgewicht van de power unit omhoog

Volgens Auto Motor und Sport en de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft Ferrari twee verschillende power units tegelijk ontwikkeld met één verschil: waar de ene motor een cilinderkop heeft van aluminium, heeft de andere motor een cilinderkop van gelegeerd staal. Normaal gesproken kies je voor aluminium, omdat het een lichter materiaal is, maar het minimumgewicht van de power unit is voor 2026 omhooggegaan van 120 naar 150 kilogram. De engineers die de motoren ontwikkelen, hebben op deze manier meer speelruimte gekregen.

Efficiëntere verbranding na hulp van Oostenrijkse motorspecialist

Omdat men zich nu veel minder druk hoeft te maken om het gewicht van de power unit, zou Ferrari daarom ook een cilinderkop hebben ontwikkeld met gelegeerd staal, wat zwaarder is dan aluminium. Echter, het voordeel ervan is dat gelegeerd staal een hogere druk en een hogere temperatuur aankan tijdens het ontstekingsproces in de cilinder. Dit zou een nog efficiëntere verbranding moeten garanderen - een goede oplossing voor het feit dat er veel minder brandstof verbruikt mag worden, al helemaal aangezien de verbrandingsmotor niet alleen de achterwielen aandrijft, maar ook de generator om de accu van meer elektrische energie te voorzien. Volgens de eerdergenoemde bronnen zou Ferrari dit het beste onder de knie hebben, mede dankzij hulp van de Oostenrijkse motorspecialist AVL.

