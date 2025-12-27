McLaren haalt bijna 10 miljoen euro op bij verkoop 2026-wagen
De MCL40A, de McLaren voor het seizoen 2026, is verkocht voor bijna tien miljoen euro, zonder dat de auto ook maar één meter op de baan heeft afgelegd. De nieuwe eigenaar krijgt de bolide pas in 2028 geleverd, maar de auto is uitgerust met een Mercedes-motor volgens de specificaties van 2026 en gespoten in de kleuren die het team dat seizoen zal voeren.
Eerder deze maand werd de nieuwe wagen geveild en moest de winnende bieder om en nabij 9,7 miljoen euro neerleggen voor de auto. Dat is niet het hoogste bedrag dat ooit voor een Formule 1-auto is betaald. Dat record staat namelijk nog altijd op naam van de Mercedes W196R Streamliner uit 1954, die in februari 2025 van eigenaar wisselde voor ‘slechts’ 44 miljoen euro.
Recordbedrag voor MCL40A
De MCL40A werd niet alleen verkocht als auto, want de winnende bieder en vijf gasten krijgen daarnaast ook enkele exclusieve ervaringen. Zo mogen zij McLaren-CEO Zak Brown ontmoeten, evenals coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, in het McLaren Technology Centre in Woking, voorafgaand aan het seizoen 2026.
Daarnaast krijgt de koper de mogelijkheid om de launch van de MCL40 bij te wonen en de gastvrijheid te ervaren tijdens twee Formule 1-races, waaronder de Grand Prix van Monaco. Ook krijgt de winnende bieder toegang tot de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500.
