Verstappen trots op GT3-team: "Dat was ook ons doel aan het begin van het jaar"
Verstappen trots op GT3-team: "Dat was ook ons doel aan het begin van het jaar"
Voor Max Verstappen staat er in 2026 niet alleen een nieuw Formule 1-seizoen voor de deur. De viervoudig wereldkampioen zal zich opnieuw bezighouden met zijn GT3-team en legt in Talking Bulls uit wat zijn plannen zijn.
Dit jaar wist Verstappen zijn licentie voor de Nordschleife te behalen, waardoor hij ook in GT3-wagens op het legendarische circuit mocht racen. Dat avontuur werd in september succesvol afgesloten met een beker, want bij zijn eerste optreden wisten Verstappen en teamgenoot Chris Lulham de race te winnen.
Trots
Verstappen is trots op die zege, maar vooral ook op Verstappen.com Racing als geheel. "We hebben uiteindelijk de Gold Cup gewonnen, wat net onder de Pro-klasse zit, en dat was ook ons doel aan het begin van het jaar. Ik denk dat de coureurs gedurende het seizoen mooie stappen hebben gezet. Ze leerden beter omgaan met problemen in de balans van de auto, begrepen hoe ze sneller konden gaan en hoe ze kwalificaties en races konden optimaliseren", vertelt hij.
Nieuwe wagen
Voor 2026 staan opnieuw veranderingen op het programma. "Volgend jaar willen we daarom in het Pro-kampioenschap rijden. We gaan van auto wisselen, ik kan nog niet zeggen welke, maar dat zul je binnenkort wel ontdekken. Het wordt in ieder geval groter en beter", legt hij uit. Eerder deze maand was Verstappen te zien in een GT3-wagen van Mercedes, al is een bevestiging dat dit ook daadwerkelijk de auto wordt waarmee hij gaat rijden nog uitgebleven.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Tim Coronel schrikt van Red Bull Ford-motor: "Nee, nul vertrouwen" | GPFans Eindejaarsgesprek
- 6 minuten geleden
'Ferrari, Audi en Honda schrijven gezamenlijke brief aan FIA voor trucje'
- 58 minuten geleden
Verstappen trots op GT3-team: "Dat was ook ons doel aan het begin van het jaar"
- 1 uur geleden
'FIA al lange tijd op de hoogte van compressiefoefje Mercedes'
- 2 uur geleden
- 4
Verstappen wijst naar verbeterpunt voor F1-media: "Niet zoveel domme vragen stellen"
- 3 uur geleden
- 2
Wereldkampioen Norris doet het rustig aan tijdens kerstvakantie in Monaco
- Vandaag 12:34
- 1
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december