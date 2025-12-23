Voor Max Verstappen staat er in 2026 niet alleen een nieuw Formule 1-seizoen voor de deur. De viervoudig wereldkampioen zal zich opnieuw bezighouden met zijn GT3-team en legt in Talking Bulls uit wat zijn plannen zijn.

Dit jaar wist Verstappen zijn licentie voor de Nordschleife te behalen, waardoor hij ook in GT3-wagens op het legendarische circuit mocht racen. Dat avontuur werd in september succesvol afgesloten met een beker, want bij zijn eerste optreden wisten Verstappen en teamgenoot Chris Lulham de race te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Trots

Verstappen is trots op die zege, maar vooral ook op Verstappen.com Racing als geheel. "We hebben uiteindelijk de Gold Cup gewonnen, wat net onder de Pro-klasse zit, en dat was ook ons doel aan het begin van het jaar. Ik denk dat de coureurs gedurende het seizoen mooie stappen hebben gezet. Ze leerden beter omgaan met problemen in de balans van de auto, begrepen hoe ze sneller konden gaan en hoe ze kwalificaties en races konden optimaliseren", vertelt hij.

Nieuwe wagen

Voor 2026 staan opnieuw veranderingen op het programma. "Volgend jaar willen we daarom in het Pro-kampioenschap rijden. We gaan van auto wisselen, ik kan nog niet zeggen welke, maar dat zul je binnenkort wel ontdekken. Het wordt in ieder geval groter en beter", legt hij uit. Eerder deze maand was Verstappen te zien in een GT3-wagen van Mercedes, al is een bevestiging dat dit ook daadwerkelijk de auto wordt waarmee hij gaat rijden nog uitgebleven.

Gerelateerd