We komen dichter en dichter bij het Formule 1-seizoen van 2026 en alle ogen zijn gericht op de trucjes die Mercedes zou hebben uitgehaald met de hagelnieuwe power unit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De FIA is aan het nadenken wat de beste oplossing is voor de 'illegale' motor van Mercedes. De autosportbond zou mogelijk neigen naar het toelaten van power units met een hogere compressieverhouding, omdat Mercedes niet meer de tijd heeft om een andere krachtbron te ontwerpen voor de eerste race in Australië, zolang het 'foefje' maar voor 2027 verdwenen is. Red Bull Powertrains zou zich ook bezighouden met ditzelfde trucje. Naar verluidt komt dat, omdat ze getipt werden door een Mercedes-engineer die zij hadden aangenomen. Verder gaat Max Verstappen in op diskwalificaties, bespreekt Esteban Ocon de korte winterstop, zien we Verstappen en Kelly Piquet op vakantie, en ontwikkelen drie van de vijf motorfabrikanten een trucje om elektriciteit met brandstof in de motor op te wekken.

Verstappen ziet FIA diskwalificaties missen: 'Als dít elke race gecheckt werd...'

Max Verstappen denkt dat er meer diskwalificaties waren geweest dan alleen bij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, als alle auto's gecheckt werden. Alle teams zoeken de limiet op en de papajakleurige bolides werden na de F1 Grand Prix van Las Vegas betrapt op een te lage rijhoogte. Volgens Verstappen gebeurt het echter vaker dat de limiet wordt overschreden. "Je probeert natuurlijk altijd de limiet te vinden, dat doen we allemaal", begon Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd. "Soms zit je er net boven, soms zit je er net onder, soms kom je er ook mee weg. Je wordt niet altijd gecheckt. Normaal gesproken worden de mindere teams sowieso minder gecheckt. Ik denk dat als je daar elke race gaat checken, dan zit de helft er sowieso onder." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die meer diskwalificaties verwacht bij meer FIA-controles.

'Mercedes, Red Bull en Audi experimenteren met opvallende truc voor 2026-motoren'

De Formule 1-teams zijn momenteel niet alleen bezig met het gedoe rondom de compressieverhouding van de 2026-power unit, waarbij Mercedes en Red Bull naar verluidt extra pk’s hebben gevonden. Ook een mogelijk trucje om benzine te gebruiken om elektriciteit op te wekken, houdt volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com de gemoederen flink bezig. Naast de twee eerdergenoemde power unit-fabrikanten zou ook Audi met deze experimentele techniek bezig zijn. Lees hier het hele artikel over het nieuwe motorexperiment van Mercedes, Red Bull en Audi.

Ocon en Verstappen leiden klaagzang over korte vakantie: "Twee F1-seizoenen in één"

De Formule 1-coureurs maken een ontzettend korte winterstop mee. In combinatie met de compleet nieuwe auto's, vanwege de technische reglementen die op de schop zijn gegaan, maakt dat het extra lastig om de rust te pakken. Esteban Ocon en Max Verstappen leiden de klaagzang over de korte vakantie. "Ik denk niet dat het een maand [rust] is, dat is het punt", vertelde de Haas-coureur tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat we rond 7 januari weer aan het werk gaan en we stoppen rond 22 december, dus dat is nog geen maand. Het wordt zeker het kortste tussenseizoen dat ik ooit zal hebben, wat het allemaal erg krap maakt om me voor te bereiden. En we gaan in januari ook alweer rijden, dus tijd wordt heel belangrijk om fysiek voor te bereiden, met het team te werken en klaar te zijn. Lees hier het hele artikel over hoe de coureurs de winterstop ervaren.

'FIA overweegt om Mercedes-teams te laten racen met illegale motor'

Het team van Mercedes en al zijn klantenteams krijgen mogelijk toestemming van de FIA om in 2026 te racen met een power unit die niet volledig aan de regels voldoet, zo meldt FormulaPassion. Het nieuwe seizoen komt namelijk snel dichterbij en Mercedes zou niet in staat zijn om de daadwerkelijke compressielimiet in die tijd nog aan te passen. Red Bull zou dat wél kunnen, aangezien het later met de techniek is begonnen. Daardoor heeft de FIA enkele opties om het probleem op te lossen. Zo kan de bond de Mercedes-power unit in zijn geheel verbieden, maar dat zou betekenen dat vier teams (Mercedes, McLaren, Williams en Alpine) komend jaar niet kunnen racen. Mercedes mag daarom mogelijk tot 2027 de tijd nemen om wél een legale motor te bouwen. Lees hier het hele artikel over wat de FIA vindt van het motorfoefje van Mercedes.

Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk

Komend seizoen wordt een belangrijk jaar voor Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team debuteert dan namelijk als motorleverancier, in samenwerking met Ford. Daarnaast veranderen ook de wagens: die worden kleiner en wendbaarder, wat het racen een stuk makkelijker moet maken. Terwijl de knappe koppen van de teams op de achtergrond druk bezig zijn met het aanpakken van het nieuwe reglement, kan Max Verstappen volop genieten van zijn welverdiende pauze. Dat doet hij natuurlijk samen met zijn partner Kelly Piquet. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en Kelly Piquet tijdens hun kerstvakantie.

'Red Bull werd door Mercedes-engineer getipt over motorfoefje voor 2026'

We zitten nog niet eens in 2026 of de eerste rellen over het aankomende Formule 1-seizoen zijn al begonnen. De ogen zijn vooral gericht op de hagelnieuwe power units van Mercedes en Red Bull Powertrains. Die hebben een 'foefje' gevonden wat extra paardenkrachten oplevert. Naar verluidt is Red Bull hierover getipt door een voormalig engineer van Mercedes. Mercedes zou als eerste het trucje met de compressieverhouding hebben uitgevonden, meldden Italiaanse media. "Ongeveer zeven maanden geleden heeft een engineer van Mercedes, die door Red Bull Powertrains was aangenomen, het geheim doorverteld, waarna Red Bull heeft geprobeerd dit systeem te reproduceren", zo schreef Corriere dello Sport. Red Bull zou dus wel het voordeel van de grotere compressieverhouding nog kunnen pakken, maar of het voordeel even groot zal zijn als bij de Mercedes-teams, is nog maar de vraag. Lees hier het hele artikel over hoe Red Bull achter het geheim van Mercedes is gekomen.

