close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, Piquet, socials

Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk

Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk

Redactie
Verstappen, Piquet, socials

Voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is de Formule 1 even bijzaak geworden. De Nederlander geniet van de winterstop en werd feestend gespot in Oostenrijk.

Komend seizoen wordt een belangrijk jaar voor Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team debuteert dan namelijk als motorleverancier, in samenwerking met Ford. Daarnaast veranderen ook de wagens: die worden kleiner en wendbaarder, wat het racen een stuk makkelijker moet maken. Terwijl de knappe koppen van de teams op de achtergrond druk bezig zijn met het aanpakken van het nieuwe reglement, kan Verstappen volop genieten van zijn welverdiende pauze.

Verstappen en Piquet aanwezig op feestje in Oostenrijk

Verstappen was dit weekend in Oostenrijk aanwezig bij het verjaardagsfeest van een vriendin van Kelly Piquet. Samen met de Braziliaanse verwelkomde hij eerder dit jaar dochter Lily. Eerder liet Verstappen al weten dat hij teleurstellende resultaten in de Formule 1 snel vergeet zodra hij zijn dochter ziet.

Gerelateerd

Net binnen

Sainz grinnikt om voorspelling Verstappen: 'Goeie kerel, die Max'
Carlos Sainz

Sainz grinnikt om voorspelling Verstappen: 'Goeie kerel, die Max'

  • 1 minuut geleden
'FIA ziet teams sjoemelen met temperatuur fuel-flowmeter en dicht nieuwe 'loophole''
F1 2026 Loophole

'FIA ziet teams sjoemelen met temperatuur fuel-flowmeter en dicht nieuwe 'loophole''

  • 44 minuten geleden
Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk
Verstappen & Piquet

Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk

  • 1 uur geleden
'Mercedes, Red Bull en Audi experimenteren met opvallende truc voor 2026-motoren'
2026-power units

'Mercedes, Red Bull en Audi experimenteren met opvallende truc voor 2026-motoren'

  • 1 uur geleden
Verstappen ziet FIA diskwalificaties missen: 'Als dít elke race gecheckt werd...'
Terugblik op McLaren-debacle

Verstappen ziet FIA diskwalificaties missen: 'Als dít elke race gecheckt werd...'

  • 2 uur geleden
  • 3
 VIDEO | 'Grote zorgen over motortruc Red Bull en Mercedes: Mogelijk protesten in Melbourne' | GPFans News
VIDEO

VIDEO | 'Grote zorgen over motortruc Red Bull en Mercedes: Mogelijk protesten in Melbourne' | GPFans News

  • 3 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
200.000+ views

FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi

  • 8 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties

  • 20 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x