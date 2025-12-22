Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk
Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk
Voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is de Formule 1 even bijzaak geworden. De Nederlander geniet van de winterstop en werd feestend gespot in Oostenrijk.
Komend seizoen wordt een belangrijk jaar voor Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team debuteert dan namelijk als motorleverancier, in samenwerking met Ford. Daarnaast veranderen ook de wagens: die worden kleiner en wendbaarder, wat het racen een stuk makkelijker moet maken. Terwijl de knappe koppen van de teams op de achtergrond druk bezig zijn met het aanpakken van het nieuwe reglement, kan Verstappen volop genieten van zijn welverdiende pauze.
Verstappen en Piquet aanwezig op feestje in Oostenrijk
Verstappen was dit weekend in Oostenrijk aanwezig bij het verjaardagsfeest van een vriendin van Kelly Piquet. Samen met de Braziliaanse verwelkomde hij eerder dit jaar dochter Lily. Eerder liet Verstappen al weten dat hij teleurstellende resultaten in de Formule 1 snel vergeet zodra hij zijn dochter ziet.
Gerelateerd
Net binnen
Sainz grinnikt om voorspelling Verstappen: 'Goeie kerel, die Max'
- 1 minuut geleden
'FIA ziet teams sjoemelen met temperatuur fuel-flowmeter en dicht nieuwe 'loophole''
- 44 minuten geleden
Verstappen geniet met Piquet tijdens winterstop van feestje in Oostenrijk
- 1 uur geleden
'Mercedes, Red Bull en Audi experimenteren met opvallende truc voor 2026-motoren'
- 1 uur geleden
Verstappen ziet FIA diskwalificaties missen: 'Als dít elke race gecheckt werd...'
- 2 uur geleden
- 3
VIDEO | 'Grote zorgen over motortruc Red Bull en Mercedes: Mogelijk protesten in Melbourne' | GPFans News
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december