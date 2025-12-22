Voor viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is de Formule 1 even bijzaak geworden. De Nederlander geniet van de winterstop en werd feestend gespot in Oostenrijk.

Komend seizoen wordt een belangrijk jaar voor Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team debuteert dan namelijk als motorleverancier, in samenwerking met Ford. Daarnaast veranderen ook de wagens: die worden kleiner en wendbaarder, wat het racen een stuk makkelijker moet maken. Terwijl de knappe koppen van de teams op de achtergrond druk bezig zijn met het aanpakken van het nieuwe reglement, kan Verstappen volop genieten van zijn welverdiende pauze.

Verstappen en Piquet aanwezig op feestje in Oostenrijk

Verstappen was dit weekend in Oostenrijk aanwezig bij het verjaardagsfeest van een vriendin van Kelly Piquet. Samen met de Braziliaanse verwelkomde hij eerder dit jaar dochter Lily. Eerder liet Verstappen al weten dat hij teleurstellende resultaten in de Formule 1 snel vergeet zodra hij zijn dochter ziet.

🇦🇹| Max Verstappen na festa de aniversário da amiga de Kelly Piquet na Austria pic.twitter.com/HuZNeTjOuP — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@PortalRBRBrasil) December 21, 2025

Kelly in Austria last night 🤍 pic.twitter.com/7ChUV5IHph — kelly piquet fan💌 (@kellyplover) December 21, 2025

