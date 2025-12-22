De Formule 1-teams zijn momenteel niet alleen bezig met het gedoe rondom de compressieverhouding van de 2026-power unit, waarbij Mercedes en Red Bull naar verluidt extra pk’s hebben gevonden. Ook een mogelijk trucje om benzine te gebruiken om elektriciteit op te wekken, houdt volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com de gemoederen flink bezig.

Komend jaar halen de motoren de helft van hun vermogen uit de verbrandingsmotor; de andere helft wordt opgewekt door de elektrische componenten. Daarbij bestond al de vrees dat deze elektrische energie mogelijk vóór het einde van een ronde uitgeput zou raken, waardoor een coureur veel vermogen zou verliezen. Toch zijn er manieren gevonden om dit probleem te omzeilen.

Artikel gaat verder onder video

Turbosysteem inzetten om elektriciteit op te wekken

Volgens het Italiaanse medium experimenteren fabrikanten met het turbosysteem. Zo wordt gekozen voor een kleinere turbine. Het doel is namelijk om het elektrische vermogen vooral op de rechte stukken in te zetten, waardoor er minder lift-and-coast nodig is om de batterij op te laden. Op sommige circuits is het immers niet altijd mogelijk om de verloren elektrische energie tijdens het aanremmen voor bochten terug te winnen.

Engineers van enkele teams hebben daarom een speciale motorinstelling bedacht, waarbij coureurs bij het uitkomen van bochten het gaspedaal gedeeltelijk kunnen indrukken. Hierdoor kan een deel van de energie uit de verbrandingsmotor worden gebruikt om de accu op te laden. Op die manier zou verloren elektrische energie in zekere zin met benzine worden opgewekt.

Audi kent de techniek uit de Dakar Rally

Mercedes en Red Bull zouden met deze techniek experimenteren, evenals Audi. Laatstgenoemde wist vorig jaar de Dakar Rally te winnen met een viercilinder turbomotor. Deze motor was daarbij ook verantwoordelijk voor de aandrijving van een derde elektromotor in de wagen. De techniek vertoont gelijkenissen met de experimenten waarmee de drie teams in verband worden gebracht.

Gerelateerd