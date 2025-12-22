De Formule 1-coureurs maken een ontzettend korte winterstop mee. In combinatie met de compleet nieuwe auto's, vanwege de technische reglementen die op de schop zijn gegaan, maakt dat het extra lastig om de rust te pakken. Esteban Ocon en Max Verstappen leiden de klaagzang over de korte vakantie.

Twee weken geleden werd de F1 Grand Prix van Abu Dhabi verreden. Vervolgens werd er nog een testdag gehouden met Pirelli en jonge coureurs, voordat de WK-titelwinnaars van de FIA-kampioenschappen zich vorig weekend verzamelden in Oezbekistan voor de prijsuitreikingen. Verstappen heeft voorbereidingen gedaan voor het 2026-seizoen van Verstappen.com Racing met een GT3-test op Estoril. Tot dit weekend hadden alle coureurs zo van alles te doen qua bijvoorbeeld PR-werkzaamheden en vergaderingen met het team in de fabriek. Direct na kerst en oud en nieuw begint het weer met trainen en lanceringen, en voor we het weten is de eerste testweek op Barcelona-Catalunya al begonnen.

Twee seizoenen in één

"Ik denk niet dat het een maand [rust] is, dat is het punt", vertelde Ocon tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat we rond 7 januari weer aan het werk gaan en we stoppen rond 22 december, dus dat is nog geen maand. Het wordt zeker het kortste tussenseizoen dat ik ooit zal hebben, wat het allemaal erg krap maakt om me voor te bereiden. En we gaan in januari ook alweer rijden, dus tijd wordt heel belangrijk om fysiek voor te bereiden, met het team te werken en klaar te zijn. Het goede is dat we met het team veel testmogelijkheden hebben, dus qua rijden kunnen we bepaalde dingen oplossen, maar ik denk dat we eigenlijk twee seizoenen in één gaan doen."

Verstappen voegde sarcastisch toe: "15 januari zitten wij al in Detroit [voor de launch], met Ford is dat heel belangrijk om daar te zijn. Vanaf 6 januari is mijn trainer alweer in Monaco, dus dat is helemaal top", aldus de Red Bull F1-coureur bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd. "Ik kan maximaal twee kilo aankomen, maar dat is er ook zo weer vanaf."

