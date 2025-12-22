Het team van Mercedes en al zijn klantenteams krijgen mogelijk toestemming van de FIA om in 2026 te racen met een power unit die niet volledig aan de regels voldoet, zo meldt FormulaPassion.

Mercedes zou naar verluidt een methode hebben gevonden om tijdens het racen een compressieverhouding van 18:1 te bereiken, terwijl de FIA voor komend jaar een maximum van 16:1 heeft vastgesteld. Door deze hogere compressieverhouding zou de power unit bijna 15 pk extra vermogen leveren. Naast Mercedes wordt ook Red Bull Powertrains verdacht van het toepassen van dit trucje.

Compressieverhouding

Afgelopen donderdag waren er boze fabrikanten aanwezig tijdens de algemene vergadering van de FIA. Ferrari en Honda zouden daarbij voorop hebben gelopen en onmiddellijke duidelijkheid hebben geëist van de autosportbond. De compressieverhouding wordt namelijk gemeten tijdens een statische test, terwijl het voordeel juist op de baan wordt behaald. In die rijdende toestand wordt de power unit echter niet gemeten. “Ongeveer zeven maanden geleden heeft een engineer van Mercedes, die door Red Bull Powertrains was aangenomen, het geheim doorverteld, waarna Red Bull heeft geprobeerd dit systeem te reproduceren”, zo schrijft Corriere dello Sport over het vermeende foefje.

'Mercedes kan 2026-motor niet meer aanpassen'

Het nieuwe seizoen komt snel dichterbij en Mercedes zou niet in staat zijn om de daadwerkelijke compressielimiet in die tijd nog aan te passen. Red Bull zou dat wél kunnen, aangezien het later met de techniek is begonnen. Daardoor heeft de FIA enkele opties om het probleem op te lossen. Zo kan de bond de Mercedes-power unit in zijn geheel verbieden, maar dat zou betekenen dat vier teams (Mercedes, McLaren, Williams en Alpine) komend jaar niet kunnen racen, waaronder constructeurskampioen McLaren. Een andere mogelijkheid is het toestaan van de vermeende ‘sjoemelmotor’, al zou dat kunnen uitmonden in een storm aan protesten en mogelijke diskwalificaties.

'FIA werkt aan compromis'

Daarom wordt er gewerkt aan een compromis, waarbij Mercedes-aangedreven teams zouden mogen racen met de niet-reglementaire power unit, met de garantie dat deze in 2027 wel weer volledig aan de regels voldoet. Die oplossing zou echter niet in goede aarde vallen bij de overige teams.