'Onrust rondom vermeend motortrucje Red Bull', Verstappen niet eens met beslissing team | GPFans Recap

De winterstop is inmiddels compleet in volle gang, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks te beleven valt in de Formule 1. Zo was er nieuws over Helmut Marko, Ferrari en was er Max Verstappen die zich liet horen over de vervanging van Liam Lawson bij Red Bull Racing. Ook op de achtergrond speelt er van alles met de nieuwe motoren, wat mogelijk problemen kan gaan opleveren voor de FIA.

Marko neemt afscheid: 'Verstappen heeft mij niet meer nodig'

Dr. Helmut Marko wordt bij ServusTV in het zonnetje gezet voor twintig jaar Red Bull Racing en het succes dat daarbij komt kijken. Daarnaast leek de voormalig adviseur van het team de afgelopen jaren onafscheidelijk van Max Verstappen, maar onthult de 82-jarige Oostenrijker dat hij de viervoudig wereldkampioen niets meer kan leren en dat Verstappen hem inmiddels niet meer nodig heeft. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko.

Ferrari overweegt Adami te vervangen voor Hamilton: "We bekijken alle opties"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur moet na het seizoen 2025 toegeven dat er enkele verkeerde keuzes zijn gemaakt. In gesprek met Corriere della Sera neemt hij de ontwikkeling van de SF-25 onder de loep en erkent hij bovendien dat het avontuur met Lewis Hamilton vooralsnog niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. Lees hier het hele artikel over Ferrari en Hamilton zijn engineer.

Verstappen nog altijd niet eens met vervanging Lawson: "Twee races is te vroeg"

In zijn eindejaarsinterview met Viaplay is Max Verstappen openhartig over het beleid van Red Bull. De Nederlander kan zich totaal niet vinden in het feit dat Liam Lawson na slechts twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda, omdat hij vindt dat Lawson op die manier geen eerlijke kans heeft gekregen bij het topteam. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.

'Mogelijke motortruc zorgt voor onrust en mogelijk protesten in Melbourne'

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, maar het eerste raceweekend wordt wellicht al overschaduwd door een protest. Motorsport-Magazin.com meldt dat er een rel gaande is tussen de motorenfabrikanten over de regels en met name het compressieverhouding van de motoren. De tijd dringt nu wel, met de aankomende seizoensstart in Melbourne op 8 maart 2026. Mocht de truc toegestaan worden, dan is het voor de andere fabrikanten die nu in hun recht staan onmogelijk om snel bij te benen. Lees hier het hele artikel over de problemen bij de motoren.

Mekies over nieuwe motor: 'We verwachten een paar hele zware maanden'

Red Bull komt in de Formule 1 een grote uitdaging te wachten. Vanaf 2026 gaat het samen met Ford als Red Bull Powertrains-Ford zijn eigen motoren hanteren. Teambaas Laurent Mekies weet dat het zwaar zal worden, maar is vastberaden de uitdaging aan te gaan. “We weten dat we een paar heel, heel zware maanden tegemoet gaan. Veel slapeloze nachten, wat hoofdpijn… maar dat hoort bij het privilege om aan zulke uitdagingen te mogen werken." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies.

