Dr. Helmut Marko wordt bij ServusTV in het zonnetje gezet voor twintig jaar Red Bull Racing en het succes dat daarbij komt kijken. Daarnaast leek de voormalig adviseur van het team de afgelopen jaren onafscheidelijk van Max Verstappen, maar onthult de 82-jarige Oostenrijker dat hij de viervoudig wereldkampioen niets meer kan leren en dat Verstappen hem inmiddels niet meer nodig heeft.

Marko kondigde na het raceweekend in Abu Dhabi aan dat hij met pensioen gaat. Die beslissing was al vóór het weekend genomen en kwam dan ook redelijk onverwachts. De voormalig adviseur had namelijk nog een contract dat hem tot en met 2026 aan Red Bull bond, maar besloot een jaar eerder de stekker uit de samenwerking te trekken.

Trots overheerst

Hoewel Marko bekendstond om zijn harde aanpak en niet schroomde om in te grijpen bij coureurs, is hij ook verantwoordelijk voor de wereldtitels die Red Bull Racing de afgelopen twintig jaar wist te behalen. “Achteraf kun je altijd dingen anders doen, maar uiteindelijk zijn er vier wereldkampioenschappen met Sebastian Vettel gepakt, vier titels met Max Verstappen en zeven constructeurstitels…”, waarna er applaus volgt vanuit het publiek. “En dat komt van een fabrikant die geen auto’s produceert. Dit hebben we te danken aan visionair denken en ook aan de moed van Dietrich Mateschitz,” zo wijst Marko naar de inmiddels overleden oprichter van het merk. “Hij heeft alles mogelijk gemaakt. Hij stimuleerde het, maar stelde ook eisen.”

Red Bull kwam als rebels merk de Formule 1 binnen, maar echt succes werd het team destijds niet toegedicht. “Een succesverhaal dat eigenlijk niemand had verwacht, dat niemand zich kon voorstellen. Niet de coureurs, niet het team. En dan ben je ineens, zoals je zegt, gepensioneerd,” legt Marko uit.

'Verstappen heeft Marko niet meer nodig'

De band tussen Verstappen en Marko is sinds het debuut van de Nederlander in 2015 hecht geweest. Marko legt uit dat Verstappen nu echt op eigen benen staat. Op de vraag of hij nog altijd beschikbaar is voor Verstappen, antwoordt hij: “Natuurlijk, maar Max is viervoudig wereldkampioen en is in de tussentijd tot een van de beste coureurs ter wereld gerijpt. Hij heeft mij niet meer nodig. Hij heeft ongelooflijke kennis en vaardigheden ontwikkeld. Ik denk dat we nog veel meer van hem zullen gaan horen.”

