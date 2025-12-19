Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur moet na het seizoen 2025 toegeven dat er enkele verkeerde keuzes zijn gemaakt. In gesprek met Corriere della Sera neemt hij de ontwikkeling van de SF-25 onder de loep en erkent hij bovendien dat het avontuur met Lewis Hamilton vooralsnog niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht.

Het Italiaanse team wist in 2025 geen potten te breken. Het was een jaar vol veranderingen. De auto werd aangepast om Hamilton zich comfortabeler te laten voelen, maar dat lijkt tot op heden niet te zijn gelukt. Daarnaast trok Ferrari al vroeg de stekker uit de verdere ontwikkeling van de SF-25, om zich volledig te richten op 2026.

Artikel gaat verder onder video

Ontwikkeling SF-25

Achteraf moet Vasseur toegeven dat het stopzetten van de ontwikkeling van de 2025-wagen een grotere impact heeft gehad dan gedacht. “Het was een moeilijke beslissing om na vijf à zes races te stoppen, en ik denk nog steeds dat het de juiste keuze was. Maar ik heb onderschat welke impact dat had op ieder teamlid, inclusief de coureurs. En ook op mezelf,” aldus Vasseur.

Aanstelling Hamilton nog geen daverend succes

Ook de samenwerking met Hamilton is nog niet echt van de grond gekomen. “Ik heb de omvang van die verandering onderschat. Twintig jaar lang was hij verbonden aan de wereld van Mercedes. Alles was anders: cultuur, werkwijzen, software, onderdelen, mensen. En als je niet op elk vlak op topniveau presteert, laat je tienden liggen. Het verschil tussen een vijfde en een vijftiende plaats was dit jaar minimaal,” vertelt hij over de zevenvoudig wereldkampioen.

De samenwerking blijkt vooralsnog niet optimaal. “We moeten de samenwerking verbeteren. Hij moet proberen meer uit de auto te halen die hij heeft. Elk detail telt. Het gaat ook om elkaar beter begrijpen: met de andere kant van de garage, die van Charles, kennen we elkaar beter. We moeten weten wat Lewis nodig heeft, wat hij wil. Ook ik moet begrijpen wat hij wil.”

Adami wordt mogelijk vervangen

Afgelopen seizoen waren de stroeve boordradio’s tussen Hamilton en race-engineer Riccardo Adami regelmatig te horen. Het duo lijkt voorlopig geen ideale match en Vasseur sluit ingrijpen dan ook niet uit. “We bekijken alle opties,” stelt hij. "Dat geldt zowel voor de auto als voor de mensen. Eén ding staat vast: Ferrari móét winnen."