In zijn eindejaarsinterview met Viaplay is Max Verstappen openhartig over het beleid van Red Bull. De Nederlander kan zich totaal niet vinden in het feit dat Liam Lawson na slechts twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda, omdat hij vindt dat Lawson op die manier geen eerlijke kans heeft gekregen bij het topteam.

De Nieuw-Zeelander kreeg begin dit seizoen de kans om teamgenoot van Verstappen te worden, maar wist geen punten te scoren en viel tweemaal uit in Q1. Voor de Grand Prix van Japan werd hij vervangen door Tsunoda. Verstappen kan zich nog steeds niet vinden in die snelle degradatie van Lawson en vindt dat twee races te kort zijn voor een eerlijke kans bij een topteam. “Maar twee wedstrijden voor een teamgenoot, daar was ik het op dat moment niet mee eens. Je helpt iemands kans bij een topteam om zeep. Ik moet zeggen dat Liam zich wel goed heeft herpakt bij Racing Bulls. Je kan ook zeggen: ‘Laat allemaal maar lekker zitten, ik vind het allemaal niks meer’. Maar twee races is veel te vroeg om een keuze te maken,” vertelt Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen over Tsunoda

Over Tsunoda zelf legt de Nederlander uit dat het lastig was met de Red Bull-auto. “Uiteindelijk is Yuki erin gekomen en dat gaf toch aan dat het lastig was met onze auto. Ze proberen het wel. Elke rijder heeft alleen toch een beetje zijn eigen stijl,” aldus Verstappen. De Japanse coureur houdt van iets meer onderstuur. “Yuki reed qua setup altijd met iets meer onderstuur, maar op een gegeven moment gaat het toch een beetje dezelfde richting op. Vooral nu, in de tweede helft van het seizoen, reden we heel vaak met dezelfde filosofie, alleen met iets meer onderstuur in de auto van Yuki,” vertelt de Limburger.

Verstappen over details en data-analyse

Verstappen houdt zich het liefst wat minder bezig met de data dan zijn teamgenoten. Het verschil zit volgens hem in hoe je een weekend opbouwt en samenwerkt met de engineer. “Het gaat echt om de details,” opent Verstappen. Zelfs de kleinste dingen, zoals het vinden van twee tienden van een seconde, kunnen van groot belang zijn in de Formule 1. “Het gaat echt om de details,” herhaalt hij.