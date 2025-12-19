De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, maar het eerste raceweekend wordt wellicht al overschaduwd door een protest. Motorsport-Magazin.com meldt dat er een rel gaande is tussen de motorenfabrikanten over de regels en met name het compressieverhouding van de motoren.

Om de entree van Audi en het team van Red Bull Powertrains in de Formule 1 soepel te laten verlopen, zijn er enkele aanpassingen gedaan in het technische reglement voor 2026. De basismotor zal om het even staan, maar er worden enkele parameters aangepast. Eentje daarvan is de compressieverhouding. Momenteel staat er voor 2026 een geometrisch compressieverhouding van 18:1 op de rol, maar dat wordt in 2026 verlaagd naar 16:1. Mercedes en mogelijk ook Red Bull Powertrains hebben nu echter een manier gevonden om de compressieverhouding tijdens het rijden te verhogen, waardoor je op een 18:1 uit zou komen.

Truc en protesten

De zaak is inmiddels aan en zeer gespannen, daar Ferrari, Honda en Audi de FIA al hebben opgeroepen om deze truc met een regelverklaring te verbannen. Ze vragen zich in principe af of de truc van Mercedes wel mag, met een beroep op artikel C1.5, waarin staat dat Formule 1-auto's te allen tijde volledig aan de voorschriften moeten voldoen tijdens een wedstrijd. Het doet een beetje denken aan de controverses rondom de flexibiliteit van aerodynamische componenten, die alleen tot nu toe statisch worden gecontroleerd. De FIA meet het compressieverhouding statisch bij omgevingstemperatuur, terwijl er in de huidige voorschriften geen meting onder warme omstandigheden vereist is. Dat zou de truc van Mercedes op het spoor komen.

Toekomst en FIA

De tijd dringt nu wel, met de aankomende seizoensstart in Melbourne op 8 maart 2026. Mocht de truc toegestaan worden, dan is het voor de andere fabrikanten die nu in hun recht staan onmogelijk om snel bij te benen. Een hoger verdichtingsverhouding vraagt namelijk niet alleen om de truc zelf, maar ook om sterkere zuigers en drijfstangen. Downgraden is in theorie makkelijker, maar door de lange voorbereidingstijden van motorenwissels in de Formule 1 een lastig verhaal. Uiteindelijk is de verbrandingsmotor, de laatste grote krachtbron in de F1, toch een belangrijke factor als het komt op de prestaties, ook al neemt het aandeel in de systeemkracht langzaam maar zeker af. Tegenstanders van de truc verwachten dat de verhoging van het verdichtingsverhouding om en nabij de 15 pk oplevert, goed voor een drie tienden van een seconde in rondetijd. Als de rel niet opgelost raakt, dreigt er dus in Melbourne een protestgolf.