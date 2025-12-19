close global

﻿
Mekies over nieuwe motor: 'We verwachten een paar hele zware maanden'

Mekies over nieuwe motor: 'We verwachten een paar hele zware maanden'

Brian Van Hinthum
Red Bull komt in de Formule 1 een grote uitdaging te wachten. Vanaf 2026 gaat het samen met Ford als Red Bull Powertrains-Ford zijn eigen motoren hanteren. Teambaas Laurent Mekies weet dat het zwaar zal worden, maar is vastberaden de uitdaging aan te gaan.

De Oostenrijkse formatie is sinds 2019 met Honda in zee gegaan en dat was lange tijd een gelukkige samenwerking. Vanaf 2026 is het echter afgelopen met de pret, want Honda gaat zich dan exclusief richten op Aston Martin. De stap om zelf motoren te gaan bouwen kwam voort uit het feit dat Honda in eerste instantie de deur had willen sluiten en dus besloot te blijven na het verzoek van Red Bull. Toch waren de nieuwe motorreglementen van 2026 een goede aanleiding om er mee aan de slag te gaan, aangezien er veel ontwikkelingskansen en budgetten komen voor de achterblijvers. De grote vraag wordt hoe betrouwbaar en snel de nieuwe krachtbron zal worden.

Naïef om meteen bovenaan te staan

In gesprek met Motorsport.com laat Mekies weten dat het niet slim zou zijn om te denken dat hun motor meteen de beste zal zijn: “Het zou naïef zijn om te denken dat we meteen bovenaan staan.” Hij verwacht: “We weten dat we een paar heel, heel zware maanden tegemoet gaan. Veel slapeloze nachten, wat hoofdpijn… maar dat hoort bij het privilege om aan zulke uitdagingen te mogen werken", zo laat de man die dit jaar het stokje van Christian Horner overnam bij Red Bull.

Gekste besluit

De keuze om een eigen motor te bouwen is volgens de Red Bull-teambaas dan ook een unieke: “Zoals we al vaak hebben gezegd: besluiten om je eigen motor te bouwen – in ons geval met steun van Ford – is misschien wel het gekste besluit dat je kunt nemen. Het is waarschijnlijk een keuze die alleen Red Bull zou kunnen maken.” Hij vervolgt: “We zijn vanaf nul begonnen. We hebben nu een gebouw, testbanken, 600 medewerkers, en we gaan het opnemen tegen mensen die dit al 90 jaar doen. We houden van die uitdaging; het past bij Red Bull. We zijn er trots op dit samen met Ford te doen.”

Denk jij dat Red Bull succesvol zal zijn met hun nieuwe F1-motor?

253 stemmen

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

