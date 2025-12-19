De FIA komt met een belangrijke wijziging die vanaf 2026 van kracht gaat. De stewards krijgen namelijk meer bevoegdheden om incidenten te herzien en sneller beslissingen te kunnen nemen. Het is onderdeel van de bredere aanpassing van de Internationale Sportcode (ISC) door de FIA, zo meldt The Race.

Een van de opvallendste veranderingen is dat de stewards zelf een hoorzitting kunnen starten om hun beslissing te herzien, wanneer er een nieuw relevant element aan het licht komt. Tot nu toe konden alleen de deelnemers een verzoek tot herziening indienen binnen 96 uur na een evenement, mits zij een 'significant en relevant nieuw element' konden aantonen. Het herzieningsrecht is bijvoorbeeld door Williams met succes ingeroepen na de Grand Prix van Nederland, om de straf en licentiepunten bij Carlos Sainz aan te vechten na de botsing met Liam Lawson.

Meer bevoegdheden voor stewards

Vanaf 2026 krijgen de stewards in de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 de mogelijkheid om op eigen initiatief hun beslissing te herzien, zodra zij een nieuw relevant element ontdekken dat op het moment van de oorspronkelijke beslissing nog niet bekend was. Dit moet het beoordelingsproces verbeteren en ervoor zorgen dat beslissingen sneller kunnen worden genomen wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt.

'Out of competition'-panel

Daarnaast komt er een zogeheten 'out of competition'-panel. Dit panel van stewards zal zich kunnen buigen over zaken die tijdgevoelig zijn en niet tot het volgende evenement kunnen wachten. Hierdoor kunnen hoorzittingen bijvoorbeeld ook plaatsvinden tijdens de zomerstop of winterpauze. Het panel bestaat uit ten minste vijf leden die expertise hebben in het relevante FIA-kampioenschap en de hoorzittingen zullen via videoconferentie plaatsvinden. Als de zaak echter te complex is, kan de hoorzitting persoonlijk plaatsvinden, mits de betrokken partijen akkoord gaan met het betalen van de kosten.