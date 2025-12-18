Red Bull bevestigt nieuw startnummer Verstappen in 2026
Red Bull bevestigt nieuw startnummer Verstappen in 2026
Red Bull Racing heeft bevestigd dat Max Verstappen komend seizoen met startnummer drie op de startgrid zal staan. De Nederlander liet eerder al doorschemeren dat hij het voormalige startnummer van Daniel Ricciardo zou overnemen; het Oostenrijkse team heeft dit nu officieel bevestigd.
Verstappen moet in 2026 afstand doen van startnummer één, omdat hij in 2025 naast de wereldtitel greep. De Nederlander reed van 2022 tot en met 2025 met het kampioenschapsnummer. In de jaren daarvoor kwam de viervoudig wereldkampioen uit met startnummer 33, waarvoor hij destijds had gekozen omdat nummer 3 niet beschikbaar was.
Startnummer drie
Die situatie is inmiddels veranderd en Verstappen heeft voor het nieuwe tijdperk gekozen voor startnummer drie. Red Bull Racing bevestigde de wijziging via social media.
