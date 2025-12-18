close global

Antonelli over mogelijke overstap naar Ferrari: "Zou geweldig zijn"

Jan Bolscher
Andrea Kimi Antonelli heeft in een interview met Sky Sports gesproken over zijn toekomst in de Formule 1 en de mogelijkheid om ooit voor Ferrari te racen. De jonge Italiaan, die zijn eerste seizoen in de koningsklasse beleefde, prijst het team en houdt de deur open voor een toekomstige samenwerking, ondanks zijn huidige tevredenheid bij Mercedes.

De Italiaan, die al sinds zijn jeugd in de karts door Mercedes wordt gesteund, werd vorig jaar gepresenteerd als de opvolger van Lewis Hamilton. Zijn rookieseizoen in 2024 kende een moeilijke start, maar hij wist het jaar in de slotfase sterk af te sluiten met meerdere podiumplaatsen, waaronder zijn eerste in Canada. De jonge coureur heeft dus zeker laten zien dat hij het talent heeft om op het hoogste niveau te presteren.

Antonelli prijst Ferrari

In het interview met Sky Sports werd de jonge coureur gevraagd naar een mogelijke overstap naar de Scuderia. Hij antwoordde: “Ferrari is een geweldig team, met een enorme staat van dienst wereldwijd. Dus ja, racen voor Ferrari zou geweldig zijn.” Met deze woorden laat hij zien dat hij de deur naar het Italiaanse team niet dicht wil gooien, ondanks zijn huidige loyaliteit aan Mercedes.

Dankbaarheid richting Mercedes

Hoewel de Italiaan openstaat voor een toekomst bij Ferrari, blijft hij voorlopig bij Mercedes. Hij benadrukt zijn dankbaarheid voor de steun die hij van het team heeft gekregen: “Ik ben heel erg blij met waar ik ben, en ik ben natuurlijk ook heel erg dankbaar voor de kans die Mercedes mij heeft gegeven. Ze hebben me van de karts tot en met de Formule 1 gesteund, en ze hebben altijd achter me gestaan. Ik ben heel erg blij dat ik voor een team als Mercedes mag rijden, en het is de droom om een wereldtitel met hen te winnen.”

