Pérez pakt pole in Miami na vallen van rode vlag, Verstappen moet genoegen nemen met P9

Remy Ramjiawan

Zaterdag 6 mei 2023 23:03 - Laatste update: 00:28

Sergio Pérez mag zondagavond de Grand Prix van Miami vanaf pole position starten. De Mexicaan was tijdens de kwalificatie sneller dan Fernando Alonso die zal starten vanaf P2 en Carlos Sainz wist de derde tijd te laten noteren op het circuit rondom het Hard Rock Stadium die uiteindelijk vroegtijdig werd afgebroken door de crash van Charles Leclerc, waardoor de rode vlag werd gezwaaid. Voor Max Verstappen een bittere pil, want de Nederlander had nog geen tijd staan en vertrekt vanaf P9.

Na het sprintweekend in Bakoe stond er in Miami slechts één kwalificatie op het programma. Hoewel er een kans van dertig procent op regen was, bleven de druppels uiteindelijk uit. Verstappen sloot de derde vrije training als snelste af en in het kielzog van de regerend kampioen kwam Leclerc over de streep. Pérez liet de derde tijd noteren en de Mexicaan wilde de sterke lijn uit Azerbeidzjan doortrekken op het Miami International Autodrome.

Artikel gaat verder onder video

Stroll pijnlijk uitgeschakeld in eerste sessie

Het licht ging om 22:00 uur Nederlandse tijd op groen en thuisheld Logan Sargeant stond als eerste klaar om het circuit in Miami op te rijden. Enkele minuten later was vrijwel iedereen op de baan, behalve het duo van Ferrari, maar ook het duo van Haas wachtte de eerste runs af. Toen het Amerikaanse team op de baan kwam, was het Nico Hülkenberg die ternauwernood de muur in bocht zestien kon ontwijken. Na de eerste run stond Pérez bovenaan, die van zijn engineer te horen kreeg dat hij moest oppassen voor de windvlagen rondom het circuit. Leclerc wist de tweede tijd te laten noteren en Verstappen wist op dat moment de derde plek te bezetten.

Lewis Hamilton kende daarnaast een hachelijk momentje. De Brit moest hard in de ankers om Kevin Magnussen in de hairpin te ontwijken en dat lukte niet helemaal. Na het touché koos Hamilton ervoor om even naar de pitbox te gaan en kon na een controle zijn weg weer vervolgen, maar op de baan was het een drukke bedoeling qua verkeer. De stewards lieten echter weten dat ze zich nog over het momentje gingen buigen.

Lance Stroll

Met nog een paar minuten te gaan stond Verstappen bovenaan, achter hem positioneerde Pérez zich en Leclerc had zichzelf op P3 genesteld. In Q1 gaat het vooral om de afvallers en Hamilton, George Russell, Sargeant, Oscar Piastri en Lando Norris moesten zich op dat moment nog uit de gevarenzone rijden. Sainz en Zhou hadden nog een onderonsje, waarbij de Spanjaard de Alfa Romeo-coureur overduidelijk in de weg zat, ook daar zouden de stewards nog naar gaan kijken. Toen de vlag eenmaal was gevallen waren het Norris, Tsunoda, Stroll, Piastri en Sargeant die zich uiteindelijk niet naar de volgende sessie konden rijden. Voor Nyck de Vries een opsteker, want de Nederlander wist als vijftiende met de hakken over de sloot door te stoten. Voor Stroll een pijnlijk resultaat, want Aston Martin wordt sneller geacht.

Hamilton blijft achter in Q2

Verstappen stond aan het begin van Q2 als eerste klaar om de baan op te gaan. Met een 1:27.110 was de Nederlander twee tienden sneller dan teamgenoot Pérez. De Mexicaan liet later weten dat hij eventjes de muur had geraakt. Alonso liet zien dat de snelheid wel degelijk aanwezig was in de Aston Martin, want de Spanjaard was slechts vier tienden langzamer dan Verstappen en stond op de derde plek. De Ferrari's kwamen met nog zeven minuten te gaan uiteindelijk ook het circuit op en Carlos Sainz liet 0.038 seconde op de tijd van Verstappen liggen, maar klom wel naar de tweede plek. De Vries was weliswaar door naar Q2, maar de Nederlander wist met zijn tijd de voorlopige veertiende plek te pakken.

Lewis Hamilton

Ook in de tweede kwalificatiesessie had Mercedes zich in de eerste run nog niet veilig gespeeld. Met nog drie minuten te gaan stonden Russell en Hamilton op P11 en P12. Bottas zette een ijzersterk rondje op de mat en sprong naar de zesde positie, maar de tweede runs zouden nog gaan volgen. Daarin was Leclerc eventjes de snelste man, totdat Verstappen onder de tijd van de Monegask doorkwam. Hamilton wachtte op de beste baancondities, maar kon in zijn laatste run zijn tijd verbeteren, maar had niet genoeg over om uit de gevarenzone te komen. De Brit moest het doen met P13 en ook De Vries, Albon Zhou en Hülkenberg zouden achterblijven in Q2.

Leclerc zorgt voor vroegtijdig einde

Net als in de tweede kwalificatie was Verstappen ook in de top tien-kwalificatie als eerst de baan op. De Nederlander verzekerde zich daarmee van een vrije baan, maar brak zijn eerste snelle ronde af, omdat hij iets te wijd ging in de bochten en dook direct de pitstraat in. Pérez kon wel door en de Mexicaan had de voorlopige pole position in handen met zijn 1:26.841. Alonso kon daardoor naar P2 klimmen en Sainz had de derde tijd in handen. Leclerc had net als Verstappen een momentje en raakte de muur in bocht zestien en wist met zijn tijd niet verder te komen dan P7.

De tweede runs gingen beginnen met nog vier minuten te gaan. Verstappen had nog geen tijd staan en dus stond de druk vol op de ketel. Terwijl Verstappen aan het stampen was, was het Leclerc die iets te hard door de bochten ging en zijn bolide verloor in bocht zes. Het betekende een rode vlag en de sessie zou niet meer worden hervat. Daardoor werd het een pole position voor Pérez, Alonso op P2 en Sainz die vanaf plek drie mag starten. Magnussen houdt de trotst van het Amerikaanse Haas hoog, want de Deen start vanaf de vierde plek. Verstappen vangt de race in Miami aan vanaf P9. De Nederlander kon zijn tijd niet verbeteren vanwege de rode vlag.