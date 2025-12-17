Toto Wolff kijkt met een vrij positief gevoel naar de mogelijkheden van Mercedes richting het Formule 1-seizoen van 2026, al waarschuwt hij wel dat het geen garantie zal zijn dat ze dat ook allemaal gaan halen. De Oostenrijker geeft aan dat de toekomst zal uitwijzen of de doelen die hij gesteld heeft wel ambitieus genoeg zijn.

Het team van Mercedes wordt vaak genoemd bij de teams die in 2026 hoge ogen kunnen gooien. De teambaas van Mercedes geeft aan het moeilijk te vinden om de toekomst te voorspellen, maar stelt wel dat het allemaal niet verkeerd gaat met het team als het gaat om de doelen die ze voor zichzelf gesteld hebben. "Het is ontzettend moeilijk te voorspellen, want we hebben onszelf doelen gesteld en we zitten op schema om die te halen", zo citeert Motorsport.com de teambaas. "Maar of die doelen ambitieus genoeg waren, en of ze op de juiste manier zijn vastgesteld qua prioriteiten, dat zal de toekomst uitwijzen. Dat is niet ver weg meer."

Artikel gaat verder onder video

Complexiteit

Wolff gaat verder in op de complexiteit rondom succes in de koningsklasse der autosport: "Mensen proberen het graag vast te pinnen op één factor die bepalend zou zijn geweest voor succes of falen — of het nu een nieuwe manager is, een teambaas, een technisch directeur, een hoofd aerodynamica, of een paar 'genieën' die zouden zijn binnengekomen. Maar uiteindelijk draait het om een groep mensen die samenwerkt en collectief de juiste beslissingen neemt, gebaseerd op de juiste data, met de juiste infrastructuur, met de beste correlatie tussen de virtuele wereld en de werkelijkheid."

Glas halfleeg

De Mercedes-teambaas vervolgt: "Want met alle beperkingen die we nu hebben, is daar waar je ontdekt wat je auto waard is. En als dat niet overeenkomt met de realiteit zodra je de baan op gaat, dan is dat het grootste risico voor ieder team." Hij vervolgt: "Dus we doen simpelweg alles wat binnen onze macht ligt om met een auto en een krachtbron te komen die competitief genoeg zijn om voor het kampioenschap te vechten." Wolff besluit met een persoonlijke noot: "Ik ben iemand die het glas als halfleeg ziet." Al is hij dus over het algemeen wel optimistisch over de toekomst van Mercedes, terwijl het team zich gaat voorbereiden op een nieuw hoofdstuk in de Formule 1.