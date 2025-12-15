Fred Vasseur heeft geen flauw idee hoe competitief Ferrari zal zijn in 2026 na het uiterst teleurstellende 2025. De Franse teambaas moest deze vraag beantwoorden nadat zijn team voor het eerst sinds 2021 geen enkele race had weten te winnen in een volledig seizoen.

De Italiaanse renstal beleefde een uiterst teleurstellend 2025, waarin het helemaal nergens wist te winnen. De druk om te presteren in 2026 is dus groot, zeker na de komst van Lewis Hamilton eerder dit jaar. Vasseur stelt dat het belangrijk is om gefocust te blijven op het eigen project en niet te veel tijd te besteden aan het proberen te begrijpen waar andere teams staan. "Je weet dat het in sport allemaal om vergelijken gaat", zo citeert PlanetF1 Vasseur. "Ik kan geweldig werk leveren, maar als iemand beter werk levert, lijk ik dom." Hij vervolgt: "Maar hoe meer tijd je aan het project besteedt, hoe beter je denkt dat het zal zijn. Ik weet niet alleen of McLaren, Red Bull of Alpine voor ons staan. Dit weet niemand."

Artikel gaat verder onder video

Leclerc

Vasseur reageert ook op de uitspraken van Leclerc en zegt dat het de natuurlijke reactie van een coureur is om teleurgesteld te zijn met een lagere positie. Belangrijk is dat de aanpak altijd constructief is, wat de positie ook mag zijn. "Eerlijk gezegd denk ik als je naar vorig jaar kijkt, dat het niet dezelfde Charles is." Hij vervolgt: "Maar als je hem de dag erna vraagt wat hij met het team wil doen, is de aanpak nog altijd hetzelfde. Het is altijd constructief, om te proberen het beter te doen. Zelfs als we bovenaan staan, heb ik precies dezelfde aanpak met het team op maandagochtend wanneer we de debriefing doen."

Hoge verwachtingen

Er liggen dus hoge verwachtingen voor 2026, maar de Fransman blijft voorzichtig. Hij benadrukt dat niemand weet of McLaren, Red Bull of Alpine voor hen zullen liggen. "Ik denk dat het belangrijkste is om geen tijd te besteden aan proberen te begrijpen of de anderen voor of achter ons liggen", aldus Vasseur. "Om te weten en te begrijpen waar we beter kunnen doen maakt het niet uit of je P1 of P10 bent. Ik denk dat de debriefing vandaag bij Alpine, Williams, bij Red Bull, bij ons hetzelfde is. Je probeert het gewoon beter te doen."