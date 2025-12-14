Matteo Togninalli, de man die bij het team van Ferrari track engineering onder zijn hoede heeft, heeft zich gebogen over de problemen die Lewis Hamilton beleeft in zijn eerste jaar bij de Italiaanse renstal. Volgens Togninalli ziet het er allemaal slechter uit dan het is en gaat het beter dan wat mensen denken, ondanks de moeilijkheden die de Brit beleefd.

Hamilton heeft het zwaar gehad dit jaar met de SF-25 en zijn team rondom zich heen. De Brit wist slechts één overwinning te behalen, in de sprintrace in China, en rondde zonder podiums het seizoen af. Teamgenoot Charles Leclerc deed het aanzienlijk beter, hij had 86 punten meer en verzamelde zeven podiums. De grote mate van miscommunicatie heeft geleid tot twijfels over de relatie tussen Hamilton en zijn team.

Moet wennen aan nieuwe omgeving

Volgens Togninalli is het voor een coureur als Hamilton, die tien jaar bij hetzelfde team heeft gezeten, moeilijk om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. "Het is heel moeilijk voor beide partijen, voor de coureur en voor het team, omdat elk team op een iets andere manier werkt", zo zegt hij tegenover PlanetF1. Ondanks de uitdagingen blijft de voormalig wereldkampioen gemotiveerd en kijkt hij uit naar de nieuwe reglementen in 2026, die een frisse start kunnen betekenen.

Relatie beter dan het lijkt

Hamilton zelf heeft zijn frustraties niet onder stoelen of banken gestoken, vooral na drie opeenvolgende Q1-exits in de laatste races. Hij benadrukte echter ook zijn liefde voor racen en zijn wens om de samenwerking met Ferrari te verbeteren. Togninalli is ervan overtuigd dat de relatie met de Brit positief is en dat de samenwerking in de loop van het seizoen aanzienlijk is verbeterd. "De relatie ziet er slechter uit dan de realiteit. Het is juist extreem positief", zo zegt hij. Hij gelooft dat met tijd en betere resultaten de frustraties zullen afnemen en de samenwerking verder zal versterken.