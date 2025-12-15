BILD: 'Helmut Marko ontvangt 10 miljoen euro na vertrek bij Red Bull'
BILD: 'Helmut Marko ontvangt 10 miljoen euro na vertrek bij Red Bull'
Helmut Marko zou volgens BILD een geldsom van rond de tien miljoen euro ontvangen na zijn vertrek bij Red Bull Racing. De 82-jarige Marko, die sinds 2005 aan het team verbonden was, besloot om een jaar voor het einde van zijn contract te vertrekken.
Marko heeft een imposante staat van dienst in de motorsport van bijna zes decennia. Hij was een sleutelfiguur achter het succes van Red Bull, met name door zijn rol in het rijderontwikkelingsprogramma. Dit programma heeft zestien coureurs, waaronder Sebastian Vettel en Max Verstappen, naar de Formule 1 gebracht. Ook coureurs als Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Pierre Gasly kwamen voort uit zijn visie.
De beslissing van de Oostenrijker om te vertrekken kwam na een seizoen waarin het team net de wereldtitel misliep. In een officieel persbericht zei hij: "Ik ben nu al zes decennia betrokken bij de motorsport, en de afgelopen 20-plus jaren bij Red Bull zijn een buitengewone en uiterst succesvolle reis geweest. Het is een geweldige tijd geweest waarin ik samen met veel getalenteerde mensen heb gewerkt. Alles wat we samen hebben gebouwd en bereikt, vervult mij met trots."
Marko vertrekt met gouden handdruk
Het vertrek van Marko is in overleg gegaan met een 'gouden handdruk'. Daarmee toont Red Bull zijn waardering voor de jarenlange inzet van Marko aan. Hoewel het toch een persoonlijke beslissing was van de markante Oostenrijker, ziet het nu allemaal wel erg mooi eruit wat betreft de financiële regeling. In zijn laatste woorden naar het team toe, wenste hij de mannen veel succes en gaf hij aan er het volste vertrouwen in te hebben dat men volgend jaar weer gaat strijden voor beide wereldtitels.
