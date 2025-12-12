Norris vloekt tijdens speech op FIA-gala en wordt onderbroken door FIA-president
Lando Norris blikte op het podium in Oezbekistan terug op zijn seizoen en moet erkennen dat McLaren ook fouten heeft gemaakt. De wereldkampioen zette zijn woorden kracht bij en floepte daarbij per ongeluk een scheldwoord eruit, iets wat binnen de lijnen van de FIA tegenwoordig uit den boze is.
Max Verstappen kreeg vorig jaar nog een taakstraf omdat hij zijn wagen als f*cked omschreef tijdens een persconferentie. Uiteindelijk moest Verstappen zich vooraf melden bij het FIA-gala in Rwanda in 2024 om daar de opstapklassen te ondersteunen. Inmiddels worden er geen taakstraffen meer uitgedeeld, maar kan er wel een boete worden opgelegd voor schelden binnen de FIA-kaders.
Norris floept scheldwoord eruit op FIA-gala
Norris blikte op het podium in Oezbekistan terug op zijn jaar. Hij besprak de hoogte- en dieptepunten en stond stil bij de fouten die soms vanuit hemzelf kwamen en soms vanaf de pitmuur. “We hebben onze fouten gemaakt en f*ck-ups en uhm…”, op dat moment onderbreekt FIA-president Mohammed Ben Sulayem de wereldkampioen. “Ah, sorry, ik krijg een boete. Ik kan het betalen,” aldus Norris.
