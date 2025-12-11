De FIA en de Formule 1 slaan de handen ineen om de termen die in 2026 worden gebruikt begrijpelijker te maken voor de fans. In gesprek met The Race onthult Nikolas Tombazis, de directeur van de FIA voor eenzitters, dat er problemen zijn met de huidige definities en dat dit voor verwarring kan zorgen.

De regels van de Formule 1 kunnen soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Dat geldt niet alleen voor de teams en coureurs, maar ook voor de fans die de sport volgen. Om die reden hebben de FIA en de Formule 1 besloten om de namen van een aantal systemen onder de loep te nemen. Het doel is om de reglementen begrijpelijker te maken voor iedereen die de sport volgt.

Artikel gaat verder onder video

Actieve aerodynamica

Een van de belangrijkste veranderingen betreft de actieve aerodynamische systemen. Hoewel termen als ‘straightline mode’ en ‘cornering mode’ zijn voorgesteld, zijn deze nog niet definitief vastgesteld. De FIA werkt nog aan het ontwikkelen van de terminologie en heeft nog geen definitieve set begrippen gekozen. Het uiteindelijke doel is om het voor de fans makkelijker te maken om te begrijpen wat er gebeurt, aangezien alle auto’s in dezelfde vleugelmodi rijden, zowel in de bochten als op de rechte stukken.

Manual override mode wordt overtake mode

Ook de 'manual override mode', die onder de afkorting MOM een beetje een vreemde eend in de bijt was, staat ter discussie. De term werd als te verwarrend beschouwd en er wordt overwogen om deze te vervangen door het eenvoudigere ‘overtake mode’. Deze modus zou het huidige DRS kunnen vervangen en is bedoeld om inhaalacties op de rechte stukken te bevorderen. Daarnaast wordt er gesproken over een aparte ‘boost mode’ voor het gebruik van reguliere batterij-energie op de rechte stukken. Dit moet bijdragen aan een duidelijker begrip van de technologie achter de auto’s.

Uniforme Terminologie

Volgens de directeur van de FIA voor eenzitters is uniforme terminologie essentieel. “We willen het simpel maken voor de fans om te begrijpen wat er gebeurt,” legt hij uit. De consistentie in de gebruikte termen moet bovendien ook door de teams worden overgenomen. “We willen een uniforme terminologie die door de teams wordt gebruikt wanneer zij met de coureurs praten via de radio, maar ook door commentatoren op tv en in de reglementen,” aldus Tombazis.

Gerelateerd