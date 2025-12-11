Eventjes leek het erop dat Christian Horner mogelijk zou aansluiten bij het team van Aston Martin, maar bronnen van FunoanalisiTecnica stellen dat die transfer niet doorgaat, omdat Adrian Newey inmiddels als teambaas van het team fungeert.

Horner moest na de race in Silverstone vertrekken bij Red Bull Racing en in augustus werden de laatste formaliteiten afgerond. Daarna kwam de geruchtenstroom op gang en werd de voormalig teambaas van Red Bull in verband gebracht met diverse teams. Alpine passeerde de revue en ook Ferrari leek te lonken. In de afgelopen weken waren er bovendien geruchten over een mogelijke overstap naar Aston Martin, maar volgens het Italiaanse medium gaat ook dat niet door.

Aston Martin geen optie voor Horner meer

Die mogelijkheid leek reëel toen Newey nog uitsluitend als technische man binnen Aston Martin werd gezien. Inmiddels is dat scenario niet langer realistisch: “Informatie van bronnen dicht bij het team uit Silverstone schetst een heel ander beeld. De komst van Newey, die zowel in de technische afdeling als op sportief vlak een dubbelrol zal vervullen (althans op papier, red.), heeft de situatie volledig veranderd. De positie van teambaas is daardoor feitelijk niet meer vacant. En de nieuwe structuur lijkt Horner volledig uit te sluiten.”

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert geeft in het medium commentaar op de zet van Aston Martin: “Ze hebben tegen Horner gezegd: we hebben je niet nodig en we willen je niet.” Toch was dat enkele maanden geleden nog niet het geval. “Het leek de perfecte combinatie, maar alleen als Adrian het wilde en het team het juist vond,” aldus Herbert.

