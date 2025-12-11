Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft in de podcast Beyond the Grid zijn visie gegeven op de ingrijpende veranderingen die in 2026 in de Formule 1-reglementen doorgevoerd worden. Hij verwacht dat deze nieuwe regels een ander soort Formule 1 gaan laten zien, maar dat het uiteindelijk een geweldige sport zal opleveren. Ook denkt hij dat de veranderingen vooral een voordeel gaan opleveren voor coureurs als Max Verstappen.

De veranderingen die in 2026 doorgevoerd gaan worden, zijn onder meer de overstap naar honderd procent duurzame, synthetische brandstof en een nieuwe motorenconfiguratie waarbij de helft van het vermogen elektrisch opgewekt wordt. Wolff is optimistisch over de introductie van synthetische brandstof en ziet hierin een kans voor de Formule 1 om haar voorbeeldfunctie te versterken. Hij zegt: “Het verhaal van de brandstof is geweldig. Je kunt zien hoe opgewonden de engineers hiervan worden. We hebben met Petronas hier een geweldige partner in. Zij zijn ook heel opgewonden hierover en zeggen ook: jemig, we hopen maar dat het werkt.”

Artikel gaat verder onder video

Strategisch element

De nieuwe motoren zullen ook een strategisch element aan de sport toevoegen, waarbij coureurs zorgvuldig moeten omgaan met hun elektrische energie. Wolff ziet hier een voordeel voor simracers, omdat zij gewend zijn aan het strategische element van energiebeheer. Hij zegt: “We zien nu dat dit strategische element zelfs voor een schaakspel zorgt met waar de coureurs hun elektrische energie gaan gebruiken. Wie is daar het beste op voorbereid? De generatie van de simcoureurs zal hier in het voordeel zijn.”

Voordeel voor jonge coureurs

De veranderingen bieden volgens Wolff ook een voordeel voor jonge coureurs. Hij legt uit: “Als je naar George kijkt en naar Max, dan werken zij op de simulator en daar genieten ze ook van. Dit hoort bij hun generatie. Wie graag virtueel racet, thuis in een simulator of op de fabriek, zal hiervan profiteren.” Hiermee doelt hij op het feit dat de nieuwe regels vooral coureurs zullen aanspreken die gewend zijn aan de technische en strategische aspecten van de moderne Formule 1.

