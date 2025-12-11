Willi Weber, voormalig manager van Michael Schumacher, heeft verteld over een brutale overval die hij onlangs meemaakte. De 83-jarige Weber werd in zijn eigen woning overvallen door drie mannen terwijl hij aan het dineren was. De mannen eisten de code voor zijn kluis en werden gewelddadig toen hij deze niet wilde geven.

De brutale overval vond plaats in de villa van Weber in Stuttgart. De drie daders wilden de code voor de kluis van Weber hebben, maar toen hij weigerde om deze prijs te geven, sloegen de mannen hard toe. "Ze waren met z'n drieën, ik was net aan het avondeten. Ze wilden de code voor de kluis. Die wilde ik niet geven, toen hebben ze me meermaals met de vuist in het gezicht geslagen", zo onthult hij bij BILD. Tijdens de overval waren ook zijn vrouw en een huishoudster aanwezig. De mannen kregen uiteindelijk verschillende kluizen open en wisten te ontkomen met een buit aan contant geld en sieraden van enkele honderdduizenden euro's.

Onderzoek naar mogelijke verbanden

In Stuttgart onderzoekt de politie of er misschien een verband bestaat tussen de overval op Weber en een eerdere overval van deze maand. Daarbij werd ook een ouder echtpaar op een vergelijkbare manier beroofd. "Dat is ons natuurlijk ook opgevallen", vertelt een woordvoerster van de politie. "Daarom wordt onderzocht of er verbindingen met deze zaak zijn." Tot nu toe heeft de politie nog geen verbindingen kunnen leggen tussen de twee zaken. "Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken", aldus de woordvoerster.

Weber herinnert zich overval nog goed

Weber, die natuurlijk vooral bekendstaat als de voormalig manager van legendarische Formule 1-coureur Michael Schumacher, heeft de overval als behoorlijk traumatisch ervaren. Hij herinnert zich de overval nog goed en heeft moeite om het een plek te geven. "Ik heb een blauw oog, de politie is met me aan het praten. Ik voel me vreselijk. Ik ben volledig in shock", besluit hij. Nu de politie dus mogelijk enige verbindingen heeft met eerdere overvallen in de regio, hoopt Weber dat de politie de daders snel achter de tralies krijgt.