Mohammed Ben Sulayem is als FIA-president niet één van de meest geliefde personen in de paddock, terwijl ook coureurs lang niet altijd op hem zitten te wachten. In Abu Dhabi drong de FIA-voorman zichzelf maar weer eens ouderwets op naar de voorgrond, kon hij niet van de coureurs afblijven en zei hij nog wat bijzonders tegen Norris.

We kennen hem inmiddels allemaal: de man meermaals op de voorgrond te zien is tijdens Formule 1-races en door het leven gaat als Mohammed Ben Sulayem. Hij werd geboren in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, in 1961. De man uit de Emiraten begon zijn rallycarrière in de jaren '80 en groeide al snel uit tot een van de meest succesvolle rallyrijders in het Midden-Oosten. Hij won maar liefst 14 keer het FIA Middle East Rally Championship, met overwinningen tussen 1983 en 2002. Eind 2021 nam hij het stokje over van de veel geliefdere Jean Todt en kwam hij aan het roer van de FIA als president. Inmiddels staat de president bol van de controverses en lijkt het grote publiek wel klaar te zijn met zijn diverse uitspattingen.

Omhelzingen

Hoewel de kans groot lijkt dat hij dit jaar - wegens de schimmige regels rondom de presidentsverkiezingen - opnieuw verkozen gaat worden, lijkt het grote publiek wel klaar te zijn met de escapades van Ben Sulayem. Daar waar hij dit jaar al in bijvoorbeeld Miami kwaad bloed zette door continue op de voorgrond te willen treden en een McLaren-teamfoto proberen te 'photobomben'. Ook in Abu Dhabi de afgelopen race ging de FIA-president weer behoorlijk los met bijzondere maniertjes, acties en een vraag om aandacht. Tijdens de momenten vlak na de race drong Ben Sulayem meermaals het beeld in om de coureurs, met name Norris, te omhelzen en te feliciteren.

Bijzonder optreden

Vlak daarna werd het nog een tandje erger, toen hij in de cooldown room als een soort grootvader bij kersvers wereldkampioen Norris kwam, om hem van achter door zijn haar te kroelen met zijn handen. De vrij bijzondere beelden vallen hier te zien.. Ook de innige knuffel met Norris, waarbij de - zo zou je zeggen - objectieve president 'ik zei het je toch' zegt tegen de Brit, is bijzonder. Uiteindelijk is men op het internet ook opgevallen wat de FIA-president allemaal aan het doen was en de irritatie naar Ben Sulayem groot.

