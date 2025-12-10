Durex haakt met condoomreclame hilarisch in op wereldtitel Norris: "Op jouw eerste keer!"
Durex haakt met condoomreclame hilarisch in op wereldtitel Norris: "Op jouw eerste keer!"
Verschillende bedrijven hebben geprobeerd slim in te spelen op de zinderende titelontknoping in de Formule 1, die afgelopen zondag in het voordeel van Lando Norris werd beslist. Ook Durex pikt een graantje mee.
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat grote bedrijven op eigen initiatief een haakje met de Formule 1 zoeken, om zo hun product in de markt te zetten of views te generen op social media. Een bekend voorbeeld hiervan is vliegmaatschappij Ryanair. Daar wordt regelmatig met een knipoog inhaakt op opvallende gebeurtenissen in de koningsklasse van de autosport. Maar dit keer is het condoomfabrikant Durex dat hoge ogen gooit op het internet.
Felicitaties van bekendheden
Lando Norris kwam in Abu Dhabi als derde over de streep, waarmee hij racewinnaar Max Verstappen met twee punten voor wist te blijven in het eindklassement. De Brit heeft daarmee zijn eerste wereldkampioen in de sport uit het vuur weten te slepen. Verschillende grote namen feliciteerden Norris met zijn prestatie, waaronder de Britse minister-president Keir Sarmer en de bekende Top Gear-presentator Richard Hammond. Maar één felicitatie sprong boven de rest uit.
Durex spant de kroon
Condoomfabrikant Durex postte namelijk een graphic in oranje kleuren, met een silhouet van de wereldbeker. Als tekst stond erbij: 'Norris-K, only rewards.' Uiteraard een woordspeling met de naam Norris, met als vertaling: geen risico's, alleen beloningen - wat weer een verwijzing is naar het gebruik van condooms. En de begeleidende tekst? "Dat jouw eerste keer maar zo speciaal mogelijk mag worden!"
