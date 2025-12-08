Hamilton sluit seizoen positief af, maar krijgt geen reactie: "Heb je dat bericht gehoord?"
Hamilton sluit seizoen positief af, maar krijgt geen reactie: "Heb je dat bericht gehoord?"
Voor Lewis Hamilton is het gedroomde debuut bij Ferrari in 2025 geëindigd in een lichte teleurstelling. Behalve de sprintoverwinning in China zijn er weinig hoogtepunten te noemen. De zevenvoudig wereldkampioen wilde zijn team na afloop van de race in Abu Dhabi nog wel bedanken, maar kreeg even geen reactie.
Hamilton sloot begin 2025 aan bij de Scuderia en de verwachtingen waren hooggespannen. Al snel bleek echter dat de Italiaanse vicekampioen van 2024 niet over de snelheid beschikte om in 2025 mee te doen om de hoofdprijzen, hoewel er tijdens de sprintrace in China wel werd gewonnen. Daarnaast moest Hamilton duidelijk nog wennen aan zijn nieuwe race-engineer, Riccardo Adami, na jarenlang Petter Bonnington aan zijn zijde te hebben gehad.
Jaar om snel te vergeten voor Hamilton
Uiteindelijk werd Hamilton in Abu Dhabi als achtste afgevlagd, waardoor hij het seizoen afsloot als zesde in het kampioenschap. Teamgenoot Charles Leclerc eindigde voor hem op P5, met liefst 86 punten meer dan de Engelsman. Hamilton gaf eerder al aan dat hij dit seizoen het liefst snel wil vergeten en hoopt dat Ferrari er volgend jaar wel staat.
Gesprekje na afloop van Grand Prix Abu Dhabi
Na afloop van de race in Abu Dhabi probeerde Hamilton het seizoen nog positief af te sluiten, maar kreeg hij geen gehoor. "Ik ben erg dankbaar voor al het harde werk. Ik zal altijd voor jullie vechten. Dat is het", klonk het. Adami bleek echter met andere zaken bezig. "Heb je dat bericht gehoord? Dit is de enige keer dat je niet reageert", aldus Hamilton. Adami reageerde vervolgens alsnog: "Haha, we hebben het gehoord. We waren aan het praten. Heel erg bedankt. Het was fantastisch om met je te werken. Bedankt!"
