FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
Terwijl Lando Norris zijn wereldkampioenschap vierde en Max Verstappen met een glimlach de F1 Grand Prix van Abu Dhabi als racewinnaar afsloot, waren de stewards van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) nog bezig met het uitdelen van straffen. Er zijn vier extra straffen naar buiten gekomen, waaronder voor Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda.
Tsunoda werd door Red Bull Racing zo lang mogelijk buiten gehouden op een oud setje van de harde band om een al gestopte Norris proberen op te houden. De McLaren-coureur kwam er in een eerste inhaalpoging al langs, zelfs toen Tsunoda hem van de baan probeerde te duwen. Norris pleegde de inhaalactie buiten de baan, maar bleef onbestraft, omdat de stewards vonden dat Tsunoda hem buiten de witte lijnen had geforceerd. Hij was meermaals van richting veranderd en het slingeren leverde hem een tijdstraf van 5 seconden op - niet genoeg volgens de stewards, want er is nu 1 strafpunt op zijn superlicentie bijgekomen. Verdien je 12 strafpunten in één jaar tijd, dan krijg je een schorsing. Bij Tsunoda staat de teller nu op 8 strafpunten.
Lawson, Bearman en Stroll het haasje naast Tsunoda
Liam Lawson van Red Bull-zusterteam Racing Bulls kreeg naast een tijdstraf van 5 seconden ook 1 strafpunt. De stewards zagen hem erg fel verdedigen ten opzichte van Ollie Bearman op het rechte stuk tussen bochten 8 en 9, en dat viel in de categorie 'onvoorspelbaar rijgedrag'. Lawson heeft nu 6 strafpunten achter zijn naam staan.
Bearman is nog maar 2 strafpunten verwijderd van een schorsing, nadat hij er 1 kreeg in Abu Dhabi. Voor bocht 9 veranderde de Haas-coureur meermaals van richting om te proberen Stroll achter zich te houden, terwijl ze vochten voor een toptienresultaat. Stroll kreeg op zijn beurt ook 1 strafpunt voor het slingeren voor bocht 9, dit keer om te verdedigen ten opzichte van Carlos Sainz. De Aston Martin-coureur heeft nu in totaal 6 strafpunten.
