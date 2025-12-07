Max Verstappen moest na de Grand Prix van Abu Dhabi accepteren dat hij het wereldkampioenschap op slechts twee minimale punten was misgelopen ten opzichte van Lando Norris. Vanzelfsprekend wordt er dan gekeken naar allerlei plekken waar de wereldtitel mis is gelopen, met Barcelona als meest logische oorzaak. Verstappen is het daar echter niet mee eens.

Tijdens de slotfase van de 2025 Spaanse Grand Prix, op het circuit van Barcelona-Catalunya, botsten Verstappen en Russell nadat de race was herstart onder safety car. Verstappen had eerst een eerdere confrontatie tussen de twee — hij ging via de uitloopstrook bij bocht 1, bleef daarop toch vóór Russell, en kreeg van zijn team de opdracht om de positie terug te geven. Vervolgens, bij de herstart (in de aanloop naar bocht 5), leek Verstappen Russell te laten passeren maar versnelde hij direct weer en raakte hij Russells Mercedes — een actie waarvan de stewards concludeerden dat Verstappen schuldig was aan de botsing.

Veel meer gebeurd

Als gevolg kreeg Verstappen een tijdstraf van tien seconden én drie strafpunten op zijn superlicentie. Hij zakte van een mogelijke vijfde plek naar de tiende plaats in de uitslag, punten die hij nu graag extra op zijn puntentotaal had gezien, natuurlijk. Het is dan ook niet vreemd dat er vaak wordt gewezen naar die race in Catalonië. Ook na afloop van zijn gewonnen race in Abu Dhabi wordt de rit in Barcelona weer aangehaald. Het zorgt voor de nodige irritaties bij Verstappen: "Je vergeet dat er nog veel meer is gebeurd in mijn seizoen."

Stomme grijns

Verstappen vervolgt: "Het enige waar je elke keer mee komt, is Barcelona. Ik wist dat het zou komen", stelt hij, waarna er een ongemakkelijke stilte valt. "Nu geef je me zo'n stomme grijns", moppert Verstappen vervolgens nadat de reactie van de journalist in de perszaal hem niet bevalt. "Onderaan de streep hoort het bij het racen. Je leeft en leert. Het wereldkampioenschap wordt over 24 races gewonnen. Ik heb ook een hoop vroege kerstcadeautjes gekregen in de tweede seizoenshelft. Daar kun je ook gewoon wat over vragen."

