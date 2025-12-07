De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri evenals de Red Bull Racing-bolide van Max Verstappen zijn na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi onderworpen aan een hele rits aan technische onderzoeken. Norris, de wereldkampioen van 2025, kan opgelucht ademhalen. Hij krijgt van de FIA het verlossende woord dat zijn papajakleurige wagen legaal is verklaard.

Verstappen kwam als eerste over de streep op het Yas Marina Circuit na een dominant optreden vanaf de pole position. Hij gaf alleen eventjes de leiding op, toen Piastri erg lang buiten bleef op het setje banden waar hij mee was gestart. Uiteindelijk won de Nederlander met een voorsprong van meer dan 12 seconden. Genoeg om een vijfde WK-titel op rij te pakken was het niet. Norris finishte namelijk als derde en hield Verstappen daarmee op 2 punten achterstand in het kampioenschap. De Brit is nu écht zeker van zijn eerste Formule 1-titel na de afronding van de onderzoeken van de technische afdeling van de FIA.

Mclarens en Red Bull extra gecheckt

Alle twintig auto's worden op een ongelooflijke lange waslijst aan technische onderzoeken onderworpen na elke Grand Prix. Denk bijvoorbeeld aan het minimumgewicht, de bandenspanning, de brandstofdruk, de fuel flow, het olieverbruik, het vermogenslimiet van de MGU-H en MGU-K en ga zo maar door. Omdat er drie kampioenschapskandidaten waren in Abu Dhabi, werden die drie auto's extra gecontroleerd.

De auto's van Norris, Verstappen en Piastri werden apart genomen en gecontroleerd op hoe erg de achtervleugel kon doorbuigen. Ditzelfde gebeurde bij de voorvleugel. Ook de grootte van de Gurney flaps op de voor- en achtervleugel werd gemeten bij de McLarens. Bij alle drie controleerde de FIA of de documenten rondom de afstellingen correct waren tussen de kwalificatie en de race. De tank van het koelingssysteem van de McLaren werd tevens onderzocht.

De slijtage van de plank van de vloer mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Deze werd niet alleen bij Norris, Piastri en Verstappen gecheckt, maar ook bij Fernando Alonso, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Esteban Ocon en Lance Stroll.

Alle auto's werden door Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, legaal verklaard, inclusief de extra gecontroleerde McLarens van Norris en Piastri, en Red Bull van Verstappen.

